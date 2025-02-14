Користування гаджетами у школі: юристка розповіла, чи мають право вчителі заборонити

Надмірне користування телефонами у школі викликає занепокоєння у вчителів по всьому світу. Деякі країни на законодавчому рівні обмежують чи забороняють їх в освітніх закладах.

Тож і українські освітяни цікавляться, чи можуть вони встановлювати правила користування гаджетами серед учнів та чим керуватися у таких випадках. Роз'яснення на цю тему дає юристка Лілія Орел, пише 24 Канал.

Дивіться також Профільна освіта стартує з 2025 року в одному з ліцеїв Кропивницького: що відомо

Чи можуть вчителі обмежувати використання гаджетів

Юристка і психологиня Лілія Орел на своїй сторінці у фейсбук пояснила, що правила користування гаджетами у школі можуть встановлюватися з метою створення інформаційної безпеки та запобіганню булінгу.

А саме, відповідно до пункту 5 Розділу V "Порядку реагування на випадки булінгу (цькування)" затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646 до заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:

організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу.

Отже, керуючись вищевикладеним:

З метою запобігання та протидії булінгу заклад освіти має право встановлювати правила користування гаджетами здобувачами освіти, зокрема передбачати їх використання лише з дозволу педагогічних працівників або забороняти їх застосування у визначених випадках. Керівництво закладу освіти зобов'язане забезпечувати безпеку кіберпростору закладу (ст. 1 Закону України "Про освіту").

Тому кожен заклад освіти може встановити свої правила з визначення часового проміжку користування, місця зберігання, доступності мережі Інтернет і допустимого контенту.

Питання булінгу у навчальних закладах стоїть дуже гостро. З метою його попередження та запобігання регулярно проводяться тренінги для освітян, бесіди з учнями, психологічні ігри, введено посаду офіцера Служби освітньої безпеки та телефон довіри, за яким можна повідомити про булінг.

Телефони гарячої лінії:

дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00),

гаряча телефонна лінія щодо булінгу (цькування) 116 000,

гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123.

Зокрема, 14 лютого о 15 годині Міносвіти проводить вебінар-треніг "Як говорити з дитиною про булінг" для освітян та батьківської громади. Долучитися до вебінару можна буде за покликанням.

Про що будуть говорити на вебінарі: