Користування гаджетами у школі: юристка розповіла, чи мають право вчителі заборонити
- Українські освітяни можуть встановлювати правила користування гаджетами з метою інформаційної безпеки та запобігання булінгу.
- Кожен заклад освіти може визначити правила користування, такі як часовий проміжок, місце зберігання, доступність Інтернету та допустимий контент.
Надмірне користування телефонами у школі викликає занепокоєння у вчителів по всьому світу. Деякі країни на законодавчому рівні обмежують чи забороняють їх в освітніх закладах.
Тож і українські освітяни цікавляться, чи можуть вони встановлювати правила користування гаджетами серед учнів та чим керуватися у таких випадках. Роз'яснення на цю тему дає юристка Лілія Орел, пише 24 Канал.
Дивіться також Профільна освіта стартує з 2025 року в одному з ліцеїв Кропивницького: що відомо
Чи можуть вчителі обмежувати використання гаджетів
Юристка і психологиня Лілія Орел на своїй сторінці у фейсбук пояснила, що правила користування гаджетами у школі можуть встановлюватися з метою створення інформаційної безпеки та запобіганню булінгу.
А саме, відповідно до пункту 5 Розділу V "Порядку реагування на випадки булінгу (цькування)" затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646 до заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:
- організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;
- контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу.
Отже, керуючись вищевикладеним:
- З метою запобігання та протидії булінгу заклад освіти має право встановлювати правила користування гаджетами здобувачами освіти, зокрема передбачати їх використання лише з дозволу педагогічних працівників або забороняти їх застосування у визначених випадках.
- Керівництво закладу освіти зобов'язане забезпечувати безпеку кіберпростору закладу (ст. 1 Закону України "Про освіту").
Тому кожен заклад освіти може встановити свої правила з визначення часового проміжку користування, місця зберігання, доступності мережі Інтернет і допустимого контенту.
Питання булінгу у навчальних закладах стоїть дуже гостро. З метою його попередження та запобігання регулярно проводяться тренінги для освітян, бесіди з учнями, психологічні ігри, введено посаду офіцера Служби освітньої безпеки та телефон довіри, за яким можна повідомити про булінг.
Телефони гарячої лінії:
- дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00),
- гаряча телефонна лінія щодо булінгу (цькування) 116 000,
- гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123.
Зокрема, 14 лютого о 15 годині Міносвіти проводить вебінар-треніг "Як говорити з дитиною про булінг" для освітян та батьківської громади. Долучитися до вебінару можна буде за покликанням.
Про що будуть говорити на вебінарі:
- Як працює кнопка "Повідомити про булінг" у системі АІКОМ?
- Як побудувати довірливі відносини з дитиною?
- Як спонукати її розповісти про цькування в школі, якщо воно відбувається?
- Яка ситуація з булінгом серед підлітків та що з цим робити батькам?
- Що робити, якщо ваша дитина ображає інших?
- Як сучасні технології впливають на кібербулінг?
- Як реагує поліція на випадки?
- Які механізми захисту існують і як правоохоронці можуть допомогти батькам?