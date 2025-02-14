Поэтому и украинские педагоги интересуются, могут ли они устанавливать правила пользования гаджетами среди учеников и чем руководствоваться в таких случаях. Разъяснения на эту тему дает юрист Лилия Орел, пишет 24 Канал.

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Могут ли учителя ограничивать использование гаджетов

Юрист и психолог Лилия Орел на своей странице в фейсбук объяснила, что правила пользования гаджетами в школе могут устанавливаться с целью создания информационной безопасности и предотвращения буллинга.

А именно, соответствии с пунктом 5 раздела V "Порядка реагирования на случаи буллинга (травли)" утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины от 28 декабря 2019 № 1646 к мероприятиям, направленных на предотвращение и противодействие буллингу (травле) в учебном заведении, относятся меры по:

организации безопасного пользования сетью Интернет во время образовательного процесса;

контроля за использованием средств электронных коммуникаций малолетними или несовершеннолетними соискателями образования во время образовательного процесса.

Итак, руководствуясь вышеизложенным:

С целью предотвращения и противодействия буллингу учебное заведение имеет право устанавливать правила пользования гаджетами соискателями образования, в частности предусматривать их использование только с разрешения педагогических работников или запрещать их применение в определенных случаях. Руководство учебного заведения обязано обеспечивать безопасность киберпространства заведения (ст. 1 Закона Украины "Об образовании").

Поэтому каждое учебное заведение может установить свои правила по определению временного промежутка пользования, места хранения, доступности сети Интернет и допустимого контента.

Вопрос буллинга в учебных заведениях стоит очень остро. С целью его предупреждения и предотвращения регулярно проводятся тренинги для педагогов, беседы с учениками, психологические игры, введена должность офицера Службы образовательной безопасности и телефон доверия, по которому можно сообщить о буллинге.

Телефоны горячей линии:

детская линия 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00),

горячая телефонная линия по буллингу (травля) 116 000,

горячая линия по вопросам предотвращения насилия 116 123.

В частности, 14 февраля в 15 часов Минобразования проводит вебинар-тренинг "Как говорить с ребенком о буллинге" для педагогов и родительской общины. Присоединиться к вебинару можно будет по ссылке.

О чем будут говорить на вебинаре: