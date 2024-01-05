Видатки на освіту на 2024 рік: скільки передбачили коштів і на що їх скерують
Джерело:Телеграм Дениса Шмигаля
У 2024 році видатки державної казни на освіту становитимуть понад 170 мільярдів гривень. Ця сума є більшою на понад 20 мільярдів гривень у порівнянні з минулим роком.
Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, на що скерують ці кошти. І повідомив, що цьогоріч, зокрема, зросте зарплата вчителів на 21%.
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Шмигаль розповів про видатки на освіту на 2024 рік
Окрім того, за словами прем'єра, уряд виділив суттєві кошти на облаштування надійних укриттів у навчальних закладах. Загалом – 2,5 мільярда гривень.
Інші видатки, зокрема, такі:
- 1,5 мільярда гривень – на Нову українську школу;
- 1,5 мільярда гривень – на модернізацію шкільних їдалень;
- 1 млрд грн – на шкільні автобуси.
Також варто ознайомитися з тим, втілення яких масштабних задумів варто очікувати, до чого готуватися педагогам, учням та студентам, які інновації та реформи задумали реалізувати цьогоріч уряд і МОН.