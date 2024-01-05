Видатки на освіту на 2024 рік: скільки передбачили коштів і на що їх скерують

5 січня 2024, 20:28
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Джерело:

Телеграм Дениса Шмигаля

У 2024 році видатки державної казни на освіту становитимуть понад 170 мільярдів гривень. Ця сума є більшою на понад 20 мільярдів гривень у порівнянні з минулим роком.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, на що скерують ці кошти. І повідомив, що цьогоріч, зокрема, зросте зарплата вчителів на 21%.  

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Шмигаль розповів про видатки на освіту на 2024 рік

Окрім того, за словами прем'єра, уряд виділив суттєві кошти на облаштування надійних укриттів у навчальних закладах. Загалом – 2,5 мільярда гривень. 

Інші видатки, зокрема, такі: 

  • 1,5 мільярда гривень – на Нову українську школу;
  • 1,5 мільярда гривень – на модернізацію шкільних їдалень;
  • 1 млрд грн – на шкільні автобуси.
Зверніть увагу! Раніше ми писали про те, на що планували детально, відповідно до проєкту Держбюджету, скерувати передбачені на освіту кошти. Про це можна прочитати тут. 

Також варто ознайомитися з тим, втілення яких масштабних задумів варто очікувати, до чого готуватися педагогам, учням та студентам, які інновації та реформи задумали реалізувати цьогоріч уряд і МОН. 

Про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Автор: Марія Волошин