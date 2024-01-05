Про це заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль. Скільки отримуватимуть вчителі, читайте далі.

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Наскільки українським учителям збільшать зарплату у 2024 році

Прем'єр-міністр повідомив, що у 2024 році видатки бюджету на освіту становлять понад 170 мільярдів гривень. Суму збільшили на понад 20 мільярдів гривень, якщо порівнювати з минулим роком.

Виплати українським освітянам будуть підвищені на 21%,

– повідомив очільник Кабміну.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2024 року зросли зарплати вчителів. Відповідні зміни передбачені у Держбюджеті на цей рік.

Важливо Масштабні зміни у вишах, мобілізація студентів, реформи, НУШ: що чекає на освіту у 2024 році?

Що відомо про збільшення зарплати освітянам у 2024 році

Раніше очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповідав, що зарплати педагогам збільшать цього року у два етапи:

І етап – з 1 січня – на понад 10%;

ІІ етап – з 1 квітня – на 12,6%.

У середньому вчителі зараз повинні отримувати 14 тисяч гривень, а з 1 квітня – 16 тисяч гривень.

Денис Шмигаль торік обіцяв, що середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.