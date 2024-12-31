Кошти на укриття, НУШ, харчоблоки: уряд погодив субвенції на освіту у 2025 році

Уряд України ухвалив другу частину порядків надання субвенцій. Це дасть змогу громадам завчасно розпочати підготовку до реалізації освітніх проєктів у 2025 році.

Про першу частину порядків надання субвенції можна прочитати за посиланням. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Затвердили порядки надання субвенцій

Мовиться про затвердження таких субвенцій:

Субвенція на укриття – 6,2 мільярда гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – від 5% до 30%.



Спрямування коштів: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт укриттів і завершення проєктів, розпочатих у 2024 році.

Для таких закладів:

військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;

з не менш як 200 учнями;

з менш як 200 учнями, якщо це єдиний заклад у громаді з очною або дистанційною формами освіти, де вчитимуться учні 2 і більше закладів.

Умови отримання субвенції:

дистанційна або змішана форми освіти;

відсутність пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;

відсутність укриттів (окрім найпростіших) або наявність тих, що потребують капітального ремонту чи реконструкції;

наявність проєктно-кошторисної документації;

завершення реалізації проєкту до кінця 2025 року.

Обсяги фінансування будуть встановлені для груп рівнів ризику безпеки в системі освіти пропорційно кількості учнів:

дуже високий – 50%;

високий – 40%;

помірний та задовільний – 10%.

Субвенція на обладнання класів НУШ – 2 мільярди гривень.

Передбачили закупівлю сучасних засобів навчання для забезпечення якісного освітнього процесу в початковій та базовій школі.

Передбачили закупівлю:

засобів навчання й обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої й математичної освітніх галузей, а також міжгалузевих та інтегрованих курсів для 7-9 класів НУШ;

засобів навчання й обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для пілотних класів НУШ;

обладнання для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для пілотних ліцеїв (10 клас).

Розподіл між громадами можна переглянути за посиланням.

Субвенція на протипожежний захист – 500 мільйонів гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – не менше ніж 50%.

Спрямування коштів: облаштування систем протипожежного й протидимного захисту, блискавкозахисту, внутрішнього та зовнішнього водопроводу, вогнезахисне оброблення конструкцій, закупівля й обслуговування засобів пожежогасіння.

Для таких закладів освіти: військові ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також заклади, що беруть участь у експериментальному проєкті щодо посилення безпеки під час воєнного стану.

Субвенція на харчоблоки – 960 мільйонів гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – від 5% до 30%.

Спрямування коштів: придбання обладнання, створення та модернізація їдалень (харчоблоків), завершення проєктів, розпочатих у 2024 році.

Для таких закладів освіти:

військові ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою; з не менш як 200 учнями; з менш як 200 учнями та не менше ніж 100 учнями, якщо це єдиний заклад у громаді з очною або змішаною формами освіти, де вчитимуться учні двох і більше закладів.

Залежно від кількості учнів заклади освіти можуть організувати різні технологічні моделі:

️ для організації базової кухні:

не менш як 600 осіб – для закладів освіти в Києві, міських громадах з адміністративними центрами в містах – обласних центрах;

не менш як 300 осіб – для закладів освіти в міських громадах (крім громад з адміністративними центрами в містах – обласних центрах), а також для закладів освіти спільної власності громад, що перебувають в управлінні обласних рад;

не менш як 200 осіб – для закладів освіти в сільських і селищних територіальних громадах (для опорних закладів освіти без урахування учнів у філіях);

️ для організації опорної кухні:

не менш як 1500 осіб – для закладів освіти в Києві, міських громадах з адміністративними центрами в містах – обласних центрах;

не менш як 1000 осіб – для закладів освіти в міських громадах (крім міських громад з адміністративними центрами в містах – обласних центрах), а також для закладів освіти спільної власності громад, що перебувають в управлінні обласних рад;

не менш як 700 осіб – для закладів освіти в сільських, селищних громадах.

Загальна кількість споживачів технологічної моделі "опорна кухня" не повинна перевищувати 2100 осіб.