Кошти на укриття, НУШ, харчоблоки: уряд погодив субвенції на освіту у 2025 році
Уряд України ухвалив другу частину порядків надання субвенцій. Це дасть змогу громадам завчасно розпочати підготовку до реалізації освітніх проєктів у 2025 році.
Про першу частину порядків надання субвенції можна прочитати за посиланням. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Затвердили порядки надання субвенцій
Мовиться про затвердження таких субвенцій:
Субвенція на укриття – 6,2 мільярда гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – від 5% до 30%.
Спрямування коштів: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт укриттів і завершення проєктів, розпочатих у 2024 році.
Для таких закладів:
- військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;
- з не менш як 200 учнями;
- з менш як 200 учнями, якщо це єдиний заклад у громаді з очною або дистанційною формами освіти, де вчитимуться учні 2 і більше закладів.
Умови отримання субвенції:
- дистанційна або змішана форми освіти;
- відсутність пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;
- відсутність укриттів (окрім найпростіших) або наявність тих, що потребують капітального ремонту чи реконструкції;
- наявність проєктно-кошторисної документації;
- завершення реалізації проєкту до кінця 2025 року.
Обсяги фінансування будуть встановлені для груп рівнів ризику безпеки в системі освіти пропорційно кількості учнів:
- дуже високий – 50%;
- високий – 40%;
- помірний та задовільний – 10%.
Субвенція на обладнання класів НУШ – 2 мільярди гривень.
Передбачили закупівлю сучасних засобів навчання для забезпечення якісного освітнього процесу в початковій та базовій школі.
Передбачили закупівлю:
- засобів навчання й обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої й математичної освітніх галузей, а також міжгалузевих та інтегрованих курсів для 7-9 класів НУШ;
- засобів навчання й обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для пілотних класів НУШ;
- обладнання для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для пілотних ліцеїв (10 клас).
Розподіл між громадами можна переглянути за посиланням.
Субвенція на протипожежний захист – 500 мільйонів гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – не менше ніж 50%.
Спрямування коштів: облаштування систем протипожежного й протидимного захисту, блискавкозахисту, внутрішнього та зовнішнього водопроводу, вогнезахисне оброблення конструкцій, закупівля й обслуговування засобів пожежогасіння.
Для таких закладів освіти: військові ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також заклади, що беруть участь у експериментальному проєкті щодо посилення безпеки під час воєнного стану.
Субвенція на харчоблоки – 960 мільйонів гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – від 5% до 30%.
Спрямування коштів: придбання обладнання, створення та модернізація їдалень (харчоблоків), завершення проєктів, розпочатих у 2024 році.
Для таких закладів освіти:
- військові ліцеї, ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою;
- з не менш як 200 учнями;
- з менш як 200 учнями та не менше ніж 100 учнями, якщо це єдиний заклад у громаді з очною або змішаною формами освіти, де вчитимуться учні двох і більше закладів.
Залежно від кількості учнів заклади освіти можуть організувати різні технологічні моделі:
️ для організації базової кухні:
- не менш як 600 осіб – для закладів освіти в Києві, міських громадах з адміністративними центрами в містах – обласних центрах;
- не менш як 300 осіб – для закладів освіти в міських громадах (крім громад з адміністративними центрами в містах – обласних центрах), а також для закладів освіти спільної власності громад, що перебувають в управлінні обласних рад;
- не менш як 200 осіб – для закладів освіти в сільських і селищних територіальних громадах (для опорних закладів освіти без урахування учнів у філіях);
️ для організації опорної кухні:
- не менш як 1500 осіб – для закладів освіти в Києві, міських громадах з адміністративними центрами в містах – обласних центрах;
- не менш як 1000 осіб – для закладів освіти в міських громадах (крім міських громад з адміністративними центрами в містах – обласних центрах), а також для закладів освіти спільної власності громад, що перебувають в управлінні обласних рад;
- не менш як 700 осіб – для закладів освіти в сільських, селищних громадах.
Загальна кількість споживачів технологічної моделі "опорна кухня" не повинна перевищувати 2100 осіб.