О первой части порядков предоставления субвенции можно прочитать по ссылке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Утвердили порядки предоставления субвенций

Говорится об утверждении таких субвенций:

Субвенция на укрытие – 6,2 миллиарда гривен. Софинансирование из местных бюджетов – от 5% до 30%.



Направление средств: строительство, реконструкция, капитальный ремонт укрытий и завершение проектов, начатых в 2024 году.

Для таких заведений:

военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;

с не менее чем 200 учениками;

с менее 200 учениками, если это единственное заведение в громаде с очной или дистанционной формами образования, где будут учиться ученики 2 и более заведений.

Условия получения субвенции:

дистанционная или смешанная формы образования;

отсутствие повреждений, вызванных войной, или их устранение не требует строительных работ;

отсутствие укрытий (кроме простейших) или наличие тех, требующих капитального ремонта или реконструкции;

наличие проектно-сметной документации;

завершение реализации проекта до конца 2025 года.

Объемы финансирования будут установлены для групп уровней риска безопасности в системе образования пропорционально количеству учеников:

очень высокий – 50%;

высокий – 40%;

умеренный и удовлетворительный – 10%.

Субвенция на оборудование классов НУШ – 2 миллиарда гривен.

Предусмотрели закупку современных средств обучения для обеспечения качественного образовательного процесса в начальной и базовой школе.

Предусмотрели закупку:

средств обучения и оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных кабинетов естественной и математической образовательных отраслей, а также межотраслевых и интегрированных курсов для 7-9 классов НУШ;

средств обучения и оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для пилотных классов НУШ;

оборудования для учебных кабинетов естественной, математической и технологической образовательных отраслей для пилотных лицеев (10 класс).

Распределение между общинами можно посмотреть по ссылке.

Субвенция на противопожарную защиту – 500 миллионов гривен. Софинансирование из местных бюджетов – не менее 50%.

Направление средств: обустройство систем противопожарной и противодымной защиты, молниезащиты, внутреннего и наружного водопровода, огнезащитная обработка конструкций, закупка и обслуживание средств пожаротушения.

Для таких учебных заведений: военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, а также заведения, участвующих в экспериментальном проекте по усилению безопасности во время военного положения.

Субвенция на пищеблоки – 960 миллионов гривен. Софинансирование из местных бюджетов – от 5% до 30%.

Направление средств: приобретение оборудования, создание и модернизация столовых (пищеблоков), завершение проектов, начатых в 2024 году.

Для таких учебных заведений:

военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой; с не менее чем 200 учениками; с менее чем 200 учениками и не менее чем 100 учениками, если это единственное заведение в обществе с очной или смешанной формами образования, где будут учиться ученики двух и более заведений.

В зависимости от количества учеников учебные заведения могут организовать различные технологические модели:

️ для организации базовой кухни:

не менее 600 человек – для учебных заведений в Киеве, городских общинах с административными центрами в городах – областных центрах;

не менее 300 человек – для учебных заведений в городских общинах (кроме общин с административными центрами в городах – областных центрах), а также для учебных заведений общей собственности общин, находящихся в управлении областных советов;

не менее 200 человек – для учебных заведений в сельских и поселковых территориальных общинах (для опорных учебных заведений без учета учащихся в филиалах);

️ для организации опорной кухни:

не менее 1500 человек – для учебных заведений в Киеве, городских общинах с административными центрами в городах – областных центрах;

не менее 1000 человек – для учебных заведений в городских общинах (кроме городских общин с административными центрами в городах – областных центрах), а также для учебных заведений совместной собственности общин, находящихся в управлении областных советов;

не менее 700 человек – для учебных заведений в сельских, поселковых общинах.

Общее количество потребителей технологической модели "опорная кухня" не должна превышать 2100 человек.