Одна область – різні слова: як відрізняються говірки Закарпаття в Ужгороді та Тячеві
Здається, якщо люди живуть в одній області, то й говорять приблизно однаково. Але Закарпаття легко спростовує це припущення. У сусідніх районах звичайні речі можуть називати зовсім різними словами – і часом навіть місцевим доводиться перепитувати.
Як різняться звичайні знайомі слова із закарпатського діалекту у різних районах, розповідаємо з посиланням на блогерку Крістіну Ґотру.
Закарпаття говорить по-різному – слова з Тячівщини та Ужгородщини, які дивують?
Закарпатці з різних районів можуть говорити про звичайні побутові речі так, що співрозмовник перепитає: "А що це означає?" Ідеться не про різні мови, а про місцеві говірки, у яких одне поняття може мати зовсім різні назви.
Це добре показує у своїх відео блогерка Крістіна Ґотра, відома як Креативна жона. Вона популяризує закарпатську говірку й порівнює, як говорять у різних куточках краю. Про це писав 24 Канал і раніше: порівняння, як говорять у Синевирському та Ужгородському районах чи в Ужгородському та Виноградівському районах.
Сьогодні дізнаємося, як називають звичні речі на закарпатському діалекті в Ужгороді та Тячеві (далі: Тячів – Т, Ужгород – У):
- квітка: Т – косиця, У – чічка;
- паркан: Т – штрахетник, У – плут;
- сукня: Т – свита, У – віґан;
- сірники: Т – сіркачі, У – шваблики;
- дівчина: Т – кубіта, У – фатьовка;
- шафа з посудом: Т – креденс, У – шифон;
- вогонь: Т – ватра.
Як говорить Закарпаття у Тячівському та Ужгородському районах: дивіться відео
Чому так склалося?
Закарпатські говірки формувалися протягом століть. На них вплинули історія краю, географічна відокремленість окремих місцевостей і постійні контакти з носіями угорської, румунської, словацької та інших мов. У місцевому мовленні збереглися давні слова, а деякі запозичення набули особливого звучання.
Тому навіть сусідні райони можуть мати власні мовні особливості. Іноді різняться лише вимова чи закінчення, а іноді назви настільки несхожі, що значення слова доводиться пояснювати.
Креативна жона допомагає знайомитися з цим розмаїттям у легкій, дотепній формі, підбираючи співрозмовників – мешканців з цього району. Завдяки таким відео місцеві слова не губляться, а стають цікавими людям з усієї України.