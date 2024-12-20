8 мелодійних українських слів, які росіяни не зрозуміють
Українська мова містить чимало мелодійних та цікавих слів. При цьому таких, які часто зовсім не схожі на російські відповідники.
Тож не дивно, що "сусіди" їх не розуміють – навіть попри те, що свого часу українську та російську мову штучно зближували. Кілька з таких слів назве 24 Канал з посиланням на NV.
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Які мелодійні українські слова не зрозуміють росіяни
Пропонуємо 8 українських слів, які мелодійно звучать і зовсім не схожі на російські відповідники. І цим вкотре підкреслюють унікальність нашої мови.
- Гай – невеликий ліс. У російській мові слово гай майже не вживається у цьому значенні.
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- Вежа – українське слово на позначення башти. Росіяни не розуміють, що це, бо у них є слово "башня".
- Криниця – колодязь, джерело води; російський відповідних зовсім не схожий – колодец.
- Залізниця – українське слово на позначення залізної дороги. Російською це звучить як "железная дорога".
- Гуртожиток – у російській – "общежитие".
- Одружитися – дія, що означає брати шлюб. В російській мові є слово "жениться", яке не повністю передає українське значення.
- Краватка — аксесуар, носять радше чоловіки. У російській мові – "галстук".
- Лелека – красиве українське слово, еквівалент якому у російській – "аист".
Якщо ж ви не знали цих красивих та милозвучних українських слів, чи вживали суржикові – тепер маєте шанс поповнити свій словниковий запас саме українськими відповідниками.
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