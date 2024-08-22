Складали інші особи: у Раді повідомили про факти шахрайства під час іспитів

В Україні зафіксували випадки недобросовісного ставлення студентів до свого обов'язку щодо складання іспитів. Мовиться про майбутніх медиків.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що кілька днів тому під час іспитів "Крок" знову виявили випадки складання однією особою іспиту замість іншої. Зокрема, це відбулося у Луганському медичному університеті. Зазначимо, що іспит "Крок" складають медики.

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Бабак повідомив про випадки складання "Кроку" іншими особами

Нардеп повідомив, що це питання обговорюватимуть на одному з найближчих засідань Освітнього комітету.

Запросимо МВС і дізнаємось, чим завершились досудові розслідування подібних випадків в попередні роки, які вже були предметом розгляду на засіданнях Комітету,

– зазначив Бабак.

І додав, що життя не вчить деяких ділків. Тож проводитимуть активні виховні дії.



Фото студентів та підставних осіб / фото з телеграм-каналу Сергія Бабака