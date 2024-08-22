Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что несколько дней назад во время экзаменов "Крок" снова обнаружили случаи сдачи одним лицом экзамена вместо другого. В частности, это произошло в Луганском медицинском университете. Отметим, что экзамен "Крок" сдают медики.
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Бабак сообщил о случаях сдачи "Крока" другими лицами
Нардеп сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний Образовательного комитета.
Пригласим МВД и узнаем, чем завершились досудебные расследования подобных случаев в предыдущие годы, которые уже были предметом рассмотрения на заседаниях Комитета,
– отметил Бабак.
И добавил, что жизнь не учит некоторых дельцов. Поэтому будут проводить активные воспитательные действия.
Фото студентов и подставных лиц / фото с телеграм-канала Сергея Бабака
Что известно об экзамене "Крок"С 1998 года все студенты-медики сдают экзамены "Крок":
На третьем курсе сдают Крок 1 (фундаментальные дисциплины);
на последнем курсе – Крок 2 (клинические дисциплины);
во время интернатуры – Крок 3.
Источник: Voxukraine.org.