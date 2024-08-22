Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що кілька днів тому під час іспитів "Крок" знову виявили випадки складання однією особою іспиту замість іншої. Зокрема, це відбулося у Луганському медичному університеті. Зазначимо, що іспит "Крок" складають медики.
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Бабак повідомив про випадки складання "Кроку" іншими особами
Нардеп повідомив, що це питання обговорюватимуть на одному з найближчих засідань Освітнього комітету.
Запросимо МВС і дізнаємось, чим завершились досудові розслідування подібних випадків в попередні роки, які вже були предметом розгляду на засіданнях Комітету,
– зазначив Бабак.
І додав, що життя не вчить деяких ділків. Тож проводитимуть активні виховні дії.
Фото студентів та підставних осіб / фото з телеграм-каналу Сергія Бабака
Що відомо про іспит "Крок"З 1998 року усі студенти-медики складають іспити "Крок":
На третьому курсі складають Крок 1 (фундаментальні дисципліни);
на останньому курсі – Крок 2 (клінічні дисципліни);
під час інтернатури – Крок 3.
Джерело: Voxukraine.org.