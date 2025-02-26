Більше ніяких кружок: як правильно назвати посуд, з якого ми п’ємо
- Слово "кружка" не існує в українській мові для позначення посуду; правильні терміни – чашка, філіжанка.
- "Кружка" у мові позначає частину гончарного круга, а не посуд для пиття.
Певно знаєте що кожна посудина для рідини має свою назву та призначення. А чи є це слово "кружка" в українській мові?
До слова "кружка", яке часто вживають українці, уже звикли. Але чи є воно в нашій мові, з'ясовує 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською", посилаючись на @lagidnaua.
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Якщо не "кружка", то як назвати посуд
Хоч ми успішно переходимо на чисту українську мову та відмовляємося від суржику, але в побутовому мовленні він ще затримався. І часто через незнання, що цього слова у нашій мові немає.
Саме така ситуація зі словом "кружка" – це мовний покруч, який використовують за звичкою. Його не існує в українській мові для позначення посуду. Й доказом цього слугує література – у творах ХІХ – початку ХХ століття воно ніде не трапляється.
Але слово "кружка" існує, ним позначають частину гончарного круга.
Зате для позначення посуду для гарячих напоїв – чаю, кави, какао, у нас є інше слово – чашка.
Що таке чашкаЦе невелика посудина з вушком, з фарфору, фаянсу, скла з якої п'ють чай, каву та інші, переважно гарячі, напої.
А ще маємо таке слово як філіжанка – те ж саме, що і чашка, але слово запозичене з турецької мови через польське посередництво. Слово поширилося на території України, що була у складі Польщі та Австро-Угорської імперії. Саме на філіжанку кави вас запросять у Львові!
Як синоніми, ще можемо почути слова горнятко та кухлик, але за значенням це не те саме, що чашка.
Кухлик – пестлива форма до слова кухоль. Цей термін позначає металеву чи череп'яну посудину з ручкою для пиття, але значно більшого об'єму – від 0,5 літра до 1 літра. З нього у закладах переважно п'ють пиво чи квас. Гарячі напої у таких об'ємах не споживають.
А горнятко – це зменшувальна форма від горня чи горщик. І цей посуд призначений для споживання рідкої страви – юшки, ухи, супу, чи навіть її приготування.
Тонкощі назв посуду для гарячих напоїв: дивіться відео
І звісно ми маємо і діалектичні назви посуду для пиття рідини :
- кварта – посуд об'ємом більше 1 літра,
- питун чи питунець,
- кінва,
- коновка чи конівка,
- корець,
- коряк,
- карпатка.
Вони різняться за об'ємом, матеріалом і формою, але використовуються саме для зручного пиття.
А ще слово чашка має кілька значень, я ним позначають:
- череп людини;
- колінну чашку чи чашечку;
- деталь округлого вигляду в якомусь приладі;
- віночок квітки у формі чашки (чашечки).
Послуговуйтеся українськими відповідниками і говоріть українською!