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Освіта Освіта в Україні Аби не чекати рік: куди можна вступити без результатів НМТ
17 червня, 17:24
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Оновлено - 17:28, 17 червня

Аби не чекати рік: куди можна вступити без результатів НМТ

Марія Волошин

В Україні та за кордоном триває основна сесія національного мультитесту. Однак не всі можуть здолати пороговий бал, потрібний для участі у вступній кампанії до вишів.

Тож невдалий результат змушує таких осіб шукали альтернативу. 24 Канал при цьому розповість, куди можна вступити без результатів НМТ. 

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Куди можна вступити без НМТ у 2026 році?

Якщо учасник провалив результати НМТ цьогоріч, йому не потрібно чекати ще рік, аби знову складати тестування. Можна обрати й інші заклади освіти, де не потрібні для вступу результати мультитесту. 

  • Військові виші 

Вступити без результатів НМТ цьогоріч можна, зокрема, до військових вишів. До слова, терміни подання документів туди продовжили до 1 липня. Вступ відбувається на основі внутрішніх іспитів, медогляду, психологічного тесту та фізпідготовки.

  • Коледжі

У ці заклади освіти також можна вступати після 11 класу без результатів національного мультитесту. Доведеться лише пройти співбесіду, скласти творчий конкурс або подати мотиваційний лист.

  • Польсько-українські програми

Окремі приватні заклади освіти пропонують навчання за спільними програмами з польськими закладами освіти. На них можна вступити на підставі шкільного атестата та співбесіди. 

Після року навчання студенти можуть продовжити навчання в українському виші. Однак для отримання українського диплома вступнику доведеться виконати вимоги щодо вступу, які діяли в рік подання документів.

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Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
  • Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
  • Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
  • Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
  • Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.
  • Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.

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