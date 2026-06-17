Аби не чекати рік: куди можна вступити без результатів НМТ
В Україні та за кордоном триває основна сесія національного мультитесту. Однак не всі можуть здолати пороговий бал, потрібний для участі у вступній кампанії до вишів.
Тож невдалий результат змушує таких осіб шукали альтернативу. 24 Канал при цьому розповість, куди можна вступити без результатів НМТ.
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Куди можна вступити без НМТ у 2026 році?
Якщо учасник провалив результати НМТ цьогоріч, йому не потрібно чекати ще рік, аби знову складати тестування. Можна обрати й інші заклади освіти, де не потрібні для вступу результати мультитесту.
Військові виші
Вступити без результатів НМТ цьогоріч можна, зокрема, до військових вишів. До слова, терміни подання документів туди продовжили до 1 липня. Вступ відбувається на основі внутрішніх іспитів, медогляду, психологічного тесту та фізпідготовки.
Коледжі
У ці заклади освіти також можна вступати після 11 класу без результатів національного мультитесту. Доведеться лише пройти співбесіду, скласти творчий конкурс або подати мотиваційний лист.
Польсько-українські програми
Окремі приватні заклади освіти пропонують навчання за спільними програмами з польськими закладами освіти. На них можна вступити на підставі шкільного атестата та співбесіди.
Після року навчання студенти можуть продовжити навчання в українському виші. Однак для отримання українського диплома вступнику доведеться виконати вимоги щодо вступу, які діяли в рік подання документів.
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Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.
- Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.