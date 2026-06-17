Поэтому неудовлетворительный результат заставляет таких людей искать альтернативу. 24 Канал расскажет, куда можно поступить без результатов НМТ.
Смотрите также На все 200: львовская выпускница сдала три предмета НМТ на максимальный балл
Куда можно поступить без НМТ в 2026 году?
Если участник провалил результаты НМТ в этом году, ему не нужно ждать еще год, чтобы снова сдавать тестирование. Можно выбрать и другие учебные заведения, где для поступления не требуются результаты мультитеста.
Военные вузы
Поступить без результатов НМТ в этом году можно, в частности, в военные вузы. К слову, сроки подачи документов туда продлили до 1 июля. Поступление происходит на основе внутренних экзаменов, медосмотра, психологического теста и физподготовки.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Колледжи
В эти учебные заведения также можно поступать после 11 класса без результатов национального мультитеста. Придется лишь пройти собеседование, сдать творческий конкурс или подать мотивационное письмо.
Польско-украинские программы
Отдельные частные учебные заведения предлагают обучение по совместным программам с польскими учебными заведениями. На них можно поступить на основании школьного аттестата и собеседования.
После года обучения студенты могут продолжить обучение в украинском вузе. Однако для получения украинского диплома абитуриенту придется выполнить требования по поступлению, действовавшие в год подачи документов.
Смотрите также Поступление в колледжи: на каких специальностях будет больше государственных мест
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная продлится с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования проходят проверку знаний по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один – на выбор.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.
- Место, дату и время проведения НМТ следует искать в персональных приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников НМТ.