Поэтому неудовлетворительный результат заставляет таких людей искать альтернативу. 24 Канал расскажет, куда можно поступить без результатов НМТ.

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Куда можно поступить без НМТ в 2026 году?

Если участник провалил результаты НМТ в этом году, ему не нужно ждать еще год, чтобы снова сдавать тестирование. Можно выбрать и другие учебные заведения, где для поступления не требуются результаты мультитеста.

Военные вузы

Поступить без результатов НМТ в этом году можно, в частности, в военные вузы. К слову, сроки подачи документов туда продлили до 1 июля. Поступление происходит на основе внутренних экзаменов, медосмотра, психологического теста и физподготовки.

Колледжи

В эти учебные заведения также можно поступать после 11 класса без результатов национального мультитеста. Придется лишь пройти собеседование, сдать творческий конкурс или подать мотивационное письмо.

Польско-украинские программы

Отдельные частные учебные заведения предлагают обучение по совместным программам с польскими учебными заведениями. На них можно поступить на основании школьного аттестата и собеседования.

После года обучения студенты могут продолжить обучение в украинском вузе. Однако для получения украинского диплома абитуриенту придется выполнить требования по поступлению, действовавшие в год подачи документов.

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Что известно о НМТ в 2026 году?