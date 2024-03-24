Забудьте про маргаритки, іриси і піони: як правильно називати квіти українською

24 березня 2024, 18:20
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В Україні, попри нестабільну березневу погоду, вже каледарна весна. І вона потрохи починає засівати землю квітами.

Однак українцям варто при цьому не найменовувати прекрасний цвіт суржиковими словами. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки.

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Як правильно говорити українською про квіти 

У шістдесят шостій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати, найменовуючи ті чи ті квіти. Натомість чудові та красиві квіти не варто псувати перекрученими назвами. Тож ми підкажемо, як їх називати правильно. 

  • Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;


Зозулині черевички / Природно-заповідний фонд України

  • маргаритка – стокротка (слово походить, до речі, з польської);
  • одуванчик – кульбаба;
  • бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;


Чорнобривці / Depositphotos

  • гладіолус – косарик, гладіолус;

Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.

  • роза – троянда;
  • георгіна – жоржина (дарує свою красу з липня аж до заморозків);
  • ноготки – нагідки;


Нагідки / Depositphotos

  • васильки – волошки, блават;
  • іриси – півники;


Півники / Depositphotos

  • піон – півонія;
  • сірєнь – бузок;
  • ландиш – конвалія.

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Називайте кольори, зокрема й квіткові, правильно 

Раніше ми також розповідали вам, як правильно називати різні кольори українською. 

  • Чому в Україні немає василькового та янтарного кольору, ви дізнаєтесь тут.
  • А про те, як правильно називати сірєнєвий і бірюзовий колір – тут. 
Тож любіть українську мову та не псуйте назв красивих квітів та кольорів суржиковими назвами! 
Автор: Марія Волошин