Забудьте о маргаритках, ирисах и пионах: как правильно называть цветы на украинском
В Украине, несмотря на нестабильную мартовскую погоду, уже каледарная весна. И она понемногу начинает засевать землю цветами.
Однако украинцам стоит при этом не называть прекрасный цвет суржиковыми словами. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки.
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Как правильно говорить на украинском о цветах
У шестьдесят шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять, называя те или иные цветы. Зато замечательные и красивые цветы не стоит портить искаженными названиями. Поэтому мы подскажем, как их называть правильно.
- Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;
Зозулині черевички / Природно-заповедный фонд Украины
- маргаритка – стокротка (слово, к стати, з польського);
- одуванчик – кульбаба;
- бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;
- гладіолус – косарик, гладіолус;
Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладіолус" как не присущее нашему языку, все же словари его фиксируют.
- роза – троянда;
- георгіна – жоржина (дарит свою красоту с июля вплоть до заморозков);
- ноготки – нагідки;
- васильки – волошки, блават;
- іриси – півники;
- піон – півонія;
- сірєнь – бузок;
- ландиш – конвалія.
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Называйте цвета, в том числе и цветочные, правильно
Ранее мы также рассказывали вам, как правильно называть разные цвета на украинском.
- Почему в Украине нет василькового и янтарного цвета, вы узнаете здесь.
- А о том, как правильно называть сереневый и бирюзовый цвет – здесь.