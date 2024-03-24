Забудьте о маргаритках, ирисах и пионах: как правильно называть цветы на украинском

В Украине, несмотря на нестабильную мартовскую погоду, уже каледарная весна. И она понемногу начинает засевать землю цветами.

Однако украинцам стоит при этом не называть прекрасный цвет суржиковыми словами. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки.

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Как правильно говорить на украинском о цветах

У шестьдесят шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять, называя те или иные цветы. Зато замечательные и красивые цветы не стоит портить искаженными названиями. Поэтому мы подскажем, как их называть правильно.

Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;



Зозулині черевички / Природно-заповедный фонд Украины

маргаритка – стокротка (слово, к стати, з польського);

одуванчик – кульбаба;

бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;



Бархатцы / Depositphotos

гладіолус – косарик, гладіолус;

Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладіолус" как не присущее нашему языку, все же словари его фиксируют.

роза – троянда;

георгіна – жоржина (дарит свою красоту с июля вплоть до заморозков);

ноготки – нагідки;



Ноготки / Depositphotos

васильки – волошки, блават;

іриси – півники;



Півники / Depositphotos

піон – півонія;

сірєнь – бузок;

ландиш – конвалія.

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Называйте цвета, в том числе и цветочные, правильно

Ранее мы также рассказывали вам, как правильно называть разные цвета на украинском.