Що таке "легіт": це сучасний сленг чи прадавнє слово

Цікаву, як жива мова, розвиваючись та вбираючи у себе нові слова, формує варіанти сленгові слова, які уже існують, але в іншому значенні. А з цього виходить плутанина, бо одне покоління розуміє, щось одне, а інше – геть з тим не пов'язане.

Яке значення має українське слово "легіт", розповідаємо з посиланням на пояснення популяризаторки мови Ольги Багній.

Що насправді означає слово "легіт"?

Ми маємо цікаву мовну ситуацію: одне слово в українській мові живе у двох світах – поетичному з прадавньою історією і молодіжному – сучасний сленг. І геть у різних, зовсім не схожих значеннях.

Слово "легіт" можна зустріти в українській класичній літературі та народних піснях, але не часто можна почути у щоденному мовленні, у тому значенні, яке подають нам словники: "легіт – легкий приємний вітерець". Саме він приносить весняне тепло і приємну прохолоду у спеку.

Михайло Коцюбинський писав: "Весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки".

Євген Гуцало: "Сінешні двері навстіж розчинено – вільно пташці влетіти, вільно хлюпнути леготу, вільно подорожньому вступити".

Інше, переносне, значення слова – шум, гомін, звуки, що нагадують віяння легкого вітерцю.

Степан Чорнобривець: "На берегах не вгавав пташиний легіт".

Юрій Гойда: "Розірвались на камінні золоті хмарки, І пливуть .. в леготі ріки".

Це романтичне слово утворене від слова – "легкий". У значенні вітру – не холодний, не різкий, а у значенні звуку – не нав'язливий, не гучний. Саме його звучання дуже мелодійне і розповідає про щось дуже приємне.

Втім, ХХІ століття створило нове значення слова. Молодому поколінню слово "легіт" знайоме, як сучасний сленговий англіцизм, що походить від латинського legitimus через англійське legit. Воно означає "справжній", "законний", "чесний", "такий, що заслуговує довіри": Ці кросівки легіт чи репліка?.

В українських словниках є слово "легітимний". У політичному і юридичному контексті це слово є цілком нормативним: говорять про "легітимну владу", "легітимний уряд", "легітимне рішення". Натомість "легіт" – це неофіційне скорочення, яке поки що не має словникової кодифікації. Такі слова часто виникають у розмовному середовищі, спершу функціонують як сленг, а згодом або зникають, або закріплюються.

Цікаво! Це не всі можливості слова. У іншому значенні воно відоме ентомологам. Легіт березовий (Thecla betulae) – це і вид денних метеликів із родини Синявцеві. Вони мають коричнево-руде забарвленням крил з яскравими помаранчевими плямами, часто зустрічаються на березах та інших чагарниках. Цей метелик поширений у Європі та Азії, де гусениці живляться листям берези, терну та сливи.

Легіт березовий / Вікіпедія

Сьогодні з назвою "Легіт" можна знайти назви: етногурту, студії танцю, будівельну компанію, бренд одягу та взуття, назви магазинів. І в основі – прадавнє слово, а не сучасний сленг.

З нетерпінням чекаємо весняного леготу! Календарна весна вже скоро!

