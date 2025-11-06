Як виготовити ЛеоКарт учню: що потрібно знати батькам
- Львів пропонує єдиний електронний квиток, щоб здешевити проїзд у громадському транспорті.
- Інформацію про оформлення ЛеоКарт для учнів можна знайти на порталі leocard.lviv.ua.
Львів одне з міст України де найдорожчий проїзд у громадському транспорті. Та місто пропонує можливість як його здешевити – єдиний електронний квиток.
Як оформити ЛеоКарт учневі, роповідає 24 Канал, посилаючись на портал leocard.lviv.ua.
Дивіться також Стартує пілот "Гроші ходять за вчителем": як педагоги оплачуватимуть підвищення кваліфікації
Як зробити ЛеоКарт школярам?
Для кожного учня системою АСОП передбачений безоплатний проїзд у громадському транспорті Львівської громади протягом цілого року. Право безоплатного проїзду доступне учням у всьому громадському транспорті Львівської громади за умови наявності персоналізованої картки ЛеоКарт.
ЛеоКарт – це єдиний електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Львова. Його для учня можна виготовити двома способами:
- централізовано від навчального закладу;
- самостійно у пунктах прийому, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор".
Якщо ваш заклад освіти виготовляє картту централізовано, то слід подати відповідні документи.
Важливо! Документи для школярів до 14 років та з 14 відрізняються!
Серед необхідних документів:
- Оригінал свідоцтва про народження учня.
- Паспорт громадянина України або ІD-картка представника учня.
- Оригінал РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо у вас не ІD-картка.
- Для представника учня: довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання.
- Заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
- Оригінал квитанції про сплату вартості транспортної картки для учня.
- Актуальне кольорове фото учня розміром 3 х 4.
Зверніть увагу! Оплату за транспортну карту можна здійснити через термінал EasyPay (Популярні послуги – Електронний квиток Леокарт) чи за банківськими реквізитами:
ЛКП "Львівавтодор"
IBAN UA 393204780000026005000194861
В АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 05523814
Свідоцтво платника ПДВ № 100341962
ІПН 055238113065
Призначення платежу:
Картка Леокарт учнівський, ПІБ отримувача картки, назва навчального закладу, номер телефону.
Якщо ви самостійно отримуєте електронний квиток, то можна скористатися послугами одного з пунктів прийому, їх наразі 6. Вони розташовані за адресами:
- Центр обслуговування пасажирів, вул.Горбачевського, 10;
- ЛКП “Господар”, вул.Пасічна, 49 б;
- ЦНАП, просп.Ч.Калини, 72 А;
- ЦНАП, вул. Виговського, 32;
- ЦНАП, вул. Хвильового, 14 А;
- Шевченківська РА, вул. Липинського 11.
І у такому випадку теж потрібні документи:
- Довідка з навчального закладу встановленої форми, що дитина там навчається чи учнівський квиток. Де вказано ПІБ учня/учениці, назву навчального закладу, клас та підтвердження того, що дійсно навчається у відповідному класі у поточному навчальному році (2025 – 2026).
- Свідоцтво про народження.
- ІПН дитини, якщо вона досягла віку 14 років.
- Паспорт одного із батьків. Якщо це ID картка, тоді потрібен також додаток із реєстрацією.
- ІПН того із батьків, хто подає документи із дитиною.
- Фото 3Х4, або ж дитину можуть сфотографувати на місці.
Врахуйте, що виготовлення ЛеоКарт коштує 60 гривень. Оплатити можна одразу ж на місці через термінал Окрім термінала, можна сплатити кошти й через будь-який банкінг, просканувавши QR-код.
ЛеоКарт учням видають одразу ж після подачі документів. А вся процедура займає не більш ніж 15 – 20 хвилин за умови, що на прийом ви записали завчасно за номером телефону – 0800303007, чи з за посиланням стали в електронну чергу.
Картка є персоналізованою із фото та іменем учня чи учениці. На місці працівники пояснюють як нею користуватися правильно.
Змінювати картку щороку не потрібно, нею діти користатимуться до кінця 9 класу, лише тоді доведеться прийти по нову – на наступні 2 роки.
Раніше 24 Канал розповідав, які пільги на проїзд має студент з ЛеоКарт.