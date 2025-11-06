Як виготовити ЛеоКарт учню: що потрібно знати батькам

Як оформити ЛеоКарт учневі, роповідає 24 Канал, посилаючись на портал leocard.lviv.ua.

Для кожного учня системою АСОП передбачений безоплатний проїзд у громадському транспорті Львівської громади протягом цілого року. Право безоплатного проїзду доступне учням у всьому громадському транспорті Львівської громади за умови наявності персоналізованої картки ЛеоКарт.

ЛеоКарт – це єдиний електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Львова. Його для учня можна виготовити двома способами:

централізовано від навчального закладу;

самостійно у пунктах прийому, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор".

Якщо ваш заклад освіти виготовляє картту централізовано, то слід подати відповідні документи.

Важливо! Документи для школярів до 14 років та з 14 відрізняються!

Серед необхідних документів:

Оригінал свідоцтва про народження учня.

Паспорт громадянина України або ІD-картка представника учня.

Оригінал РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо у вас не ІD-картка.

Для представника учня: довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання.

Заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних.

Оригінал квитанції про сплату вартості транспортної картки для учня.

Актуальне кольорове фото учня розміром 3 х 4.

Зверніть увагу! Оплату за транспортну карту можна здійснити через термінал EasyPay (Популярні послуги – Електронний квиток Леокарт) чи за банківськими реквізитами:

ЛКП "Львівавтодор"

IBAN UA 393204780000026005000194861

В АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО 320478

Код ЄДРПОУ 05523814

Свідоцтво платника ПДВ № 100341962

ІПН 055238113065

Призначення платежу:

Картка Леокарт учнівський, ПІБ отримувача картки, назва навчального закладу, номер телефону.

Якщо ви самостійно отримуєте електронний квиток, то можна скористатися послугами одного з пунктів прийому, їх наразі 6. Вони розташовані за адресами:

Центр обслуговування пасажирів, вул.Горбачевського, 10; ЛКП “Господар”, вул.Пасічна, 49 б; ЦНАП, просп.Ч.Калини, 72 А; ЦНАП, вул. Виговського, 32; ЦНАП, вул. Хвильового, 14 А; Шевченківська РА, вул. Липинського 11.

І у такому випадку теж потрібні документи:

Довідка з навчального закладу встановленої форми, що дитина там навчається чи учнівський квиток. Де вказано ПІБ учня/учениці, назву навчального закладу, клас та підтвердження того, що дійсно навчається у відповідному класі у поточному навчальному році (2025 – 2026).

Свідоцтво про народження.

ІПН дитини, якщо вона досягла віку 14 років.

Паспорт одного із батьків. Якщо це ID картка, тоді потрібен також додаток із реєстрацією.

ІПН того із батьків, хто подає документи із дитиною.

Фото 3Х4, або ж дитину можуть сфотографувати на місці.

Врахуйте, що виготовлення ЛеоКарт коштує 60 гривень. Оплатити можна одразу ж на місці через термінал Окрім термінала, можна сплатити кошти й через будь-який банкінг, просканувавши QR-код.

ЛеоКарт учням видають одразу ж після подачі документів. А вся процедура займає не більш ніж 15 – 20 хвилин за умови, що на прийом ви записали завчасно за номером телефону – 0800303007, чи з за посиланням стали в електронну чергу.

Картка є персоналізованою із фото та іменем учня чи учениці. На місці працівники пояснюють як нею користуватися правильно.

Змінювати картку щороку не потрібно, нею діти користатимуться до кінця 9 класу, лише тоді доведеться прийти по нову – на наступні 2 роки.

