"Чи Марія, чи Олеся Пчілкіна": як молодь "перейменувала" Лесю Українку
Джерело:тікток maria_pankiv
Українці долучилися до ще одного літературного опитування від блогерів. Їм поставили просте питання: "Як звати Лесю Українку?".
Не всі учасники опитування змогли дати правильну відповідь на це питання. Хоча творчість Лесі Українки є важливою частиною шкільної програми з літератури.
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Чи знають українці, як звати Лесю Українку
Частина учасників опитування впоралася із завданням. Інші ж переплутали Українку з її мамою – Оленою Пчілкою або ж просто "перейменували" Лесю, не вгадавши її справжнє ім'я. Ось які відповіді отримала блогерка у відповідь на своє питання:
- Ліна Костенко – то її мама? Мені дуже соромно, я погано вчив літературу;
- Леся;
- Олена – Леся;
- Олена;
- Марія Косач – нє Марія. Олена?
- Лариса Петрівна Косач;
- Лариса Косач;
- Олена Пчілка – а, Боже – Лариса Косач, це мама в неї Олена Пчілка;
- Леся Петрівна Косач;
- Олеся;
- Олеся Пчілкіна;
- Лариса Петрівна Косач – я вчив українську літературу.
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Яке справжнє ім'я Лесі Українки
Справжнє ім'я та прізвище Лесі України – Лариса Косач (у шлюбі – Косач-Квітка). Натомість Олена Пчілка – це псевдонім її матері – Ольги Косач (до шлюбу – Драгоманової).