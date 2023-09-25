"Чи Марія, чи Олеся Пчілкіна": як молодь "перейменувала" Лесю Українку

25 вересня 2023, 16:29
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Джерело:

тікток maria_pankiv

Українці долучилися до ще одного літературного опитування від блогерів. Їм поставили просте питання: "Як звати Лесю Українку?".

Не всі учасники опитування змогли дати правильну відповідь на це питання. Хоча творчість Лесі Українки є важливою частиною шкільної програми з літератури. 

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Чи знають українці, як звати Лесю Українку

Частина учасників опитування впоралася із завданням. Інші ж переплутали Українку з її мамою – Оленою Пчілкою або ж просто "перейменували" Лесю, не вгадавши її справжнє ім'я. Ось які відповіді отримала блогерка у відповідь на своє питання: 

  • Ліна Костенко – то її мама? Мені дуже соромно, я погано вчив літературу;
  • Леся;
  • Олена – Леся;
  • Олена;
  • Марія Косач – нє Марія. Олена?
  • Лариса Петрівна Косач;
  • Лариса Косач;
  • Олена Пчілка – а, Боже – Лариса Косач, це мама в неї Олена Пчілка;
  • Леся Петрівна Косач;
  • Олеся;
  • Олеся Пчілкіна;
  • Лариса Петрівна Косач – я вчив українську літературу. 

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Яке справжнє ім'я Лесі Українки 

Справжнє ім'я та прізвище Лесі України – Лариса Косач (у шлюбі – Косач-Квітка). Натомість Олена Пчілка – це псевдонім її матері –  Ольги Косач (до шлюбу – Драгоманової).

Автор: Марія Волошин