"Мария или Олеся Пчилкина": как молодежь "переименовала" Лесю Украинку

25 сентября 2023, 16:29
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текток maria_pankiv

Украинцы присоединились к еще одному литературному опросу от блоггеров. Им задали простой вопрос: "Как зовут Лесю Украинку?".

Не все участники опроса смогли дать правильный ответ на этот вопрос. Хотя творчество Леси Украинки является важной частью школьной программы по литературе.

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Знают ли украинцы, как зовут Лесю Украинку

Часть участников опроса справилась с задачей. Другие же перепутали Украинку с ее мамой – Еленой Пчилкой (укр. Оленою Пчілкою) или просто "переименовали" Лесю, не угадав ее настоящее имя. Вот какие ответы получила блоггерша в ответ на свой вопрос:

  • Лина Костенко – это ее мама? Мне очень стыдно, я плохо учил литературу;
  • Леся;
  • Елена – Леся;
  • Елена;
  • Мария Косач – не Мария. Елена?
  • Лариса Петровна Косач;
  • Лариса Косач;
  • Елена Пчилка – а, Боже – Лариса Косач, это мама у нее Елена Пчилка;
  • Леся Петровна Косач;
  • Олеся;
  • Олеся Пчилкина;
  • Лариса Петровна Косач – я учил украинскую литературу.

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Какое настоящее имя Леси Украинки

Настоящее имя и фамилия Леси Украины – Лариса Косач (в браке – Косач-Квитка). Елена Пчилка – это псевдоним ее матери – Ольги Косач (до брака – Драгомановой).

Автор: Марія Волошин