Випускники з Ірпеня зворушили виконанням вальсу під акомпанемент відомої іспанської скрипальки

21 травня 2024, 23:12
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Джерело:

Укрзалізниця

Випускники з Ірпеня станцювали вальс на Центральному залізничному вокзалі Києва під акомпанемент відомої іспанської скрипальки Летісії Морено. Їхню школу, до слова, зруйнували росіяни.

Музикантка прибула до столиці нашої держави і там познайомилась із цьогорічними випускниками ірпінського ліцею №3. Їхню школу  зруйнували ракетою росіяни. 

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Випускники з Київщини зворушили виконанням вальсу на вокзалі 

Все ж ЮНІСЕФ допоміг відбудувати цей заклад освіти. Тож школярі змогли повернутись за парти. 

Символічно, що під час виконання мелодії та танцю почалась повітряна тривога, проте це не завадило випускникам продовжити репетиції у сховищі під будівлею вокзалу,
– зазначили в Укрзалізниці. 

І подякували ЮНІСЕФ та всім партнерам України, які допомагають нам у захисті нашої землі та відбудові зруйнованого️‍. 

Випускники з Ірпеня виконали вальс під акомпанемент відомої іспанської скрипальки: відео 

В Україні будують підземні школи

  • В Україні триває будівництво підземних шкіл, зважаючи на повномасштабну війну.
  • Першу таку школу спорудили у Харкові.
  • У ній з цього тижня вже навчатиметься 620 учнів.
  • У місті планують втілити у життя ще кілька таких проєктів.
  • До 1 вересня має з'явитися і підземний заклад освіти у Запоріжжі.
  • У місті також мають намір спорудити кілька таких шкіл.
  • Ще один підземний заклад освіти планують збудувати на Сумщині, у Шостці.
  • Також планують спорудити такі школи і в Кривому Розі. 
Автор: Марія Волошин