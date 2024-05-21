Випускники з Ірпеня зворушили виконанням вальсу під акомпанемент відомої іспанської скрипальки
Джерело:Укрзалізниця
Випускники з Ірпеня станцювали вальс на Центральному залізничному вокзалі Києва під акомпанемент відомої іспанської скрипальки Летісії Морено. Їхню школу, до слова, зруйнували росіяни.
Музикантка прибула до столиці нашої держави і там познайомилась із цьогорічними випускниками ірпінського ліцею №3. Їхню школу зруйнували ракетою росіяни.
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Випускники з Київщини зворушили виконанням вальсу на вокзалі
Все ж ЮНІСЕФ допоміг відбудувати цей заклад освіти. Тож школярі змогли повернутись за парти.
Символічно, що під час виконання мелодії та танцю почалась повітряна тривога, проте це не завадило випускникам продовжити репетиції у сховищі під будівлею вокзалу,
– зазначили в Укрзалізниці.
І подякували ЮНІСЕФ та всім партнерам України, які допомагають нам у захисті нашої землі та відбудові зруйнованого️.
Випускники з Ірпеня виконали вальс під акомпанемент відомої іспанської скрипальки: відео
В Україні будують підземні школи
- В Україні триває будівництво підземних шкіл, зважаючи на повномасштабну війну.
- Першу таку школу спорудили у Харкові.
- У ній з цього тижня вже навчатиметься 620 учнів.
- У місті планують втілити у життя ще кілька таких проєктів.
- До 1 вересня має з'явитися і підземний заклад освіти у Запоріжжі.
- У місті також мають намір спорудити кілька таких шкіл.
- Ще один підземний заклад освіти планують збудувати на Сумщині, у Шостці.
- Також планують спорудити такі школи і в Кривому Розі.