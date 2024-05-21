Музикантка прибула до столиці нашої держави і там познайомилась із цьогорічними випускниками ірпінського ліцею №3. Їхню школу зруйнували ракетою росіяни.

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Випускники з Київщини зворушили виконанням вальсу на вокзалі

Все ж ЮНІСЕФ допоміг відбудувати цей заклад освіти. Тож школярі змогли повернутись за парти.

Символічно, що під час виконання мелодії та танцю почалась повітряна тривога, проте це не завадило випускникам продовжити репетиції у сховищі під будівлею вокзалу,

– зазначили в Укрзалізниці.

І подякували ЮНІСЕФ та всім партнерам України, які допомагають нам у захисті нашої землі та відбудові зруйнованого️‍.

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