Музыкантка прибыла в столицу нашего государства и там познакомилась с выпускниками ирпенского лицея №3. Их школу разрушили ракетой россияне.

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Выпускники из Киевской области растрогали исполнением вальса на вокзале

Все же ЮНИСЕФ помог восстановить это учебное заведение. Поэтому школьники смогли вернуться за парты.

Символично, что во время исполнения мелодии и танца началась воздушная тревога, однако это не помешало выпускникам продолжить репетиции в хранилище под зданием вокзала,

– отметили в Укрзализныце.

И поблагодарили ЮНИСЕФ и всех партнеров Украины, которые помогают нам в защите нашей земли и восстановлении разрушенного️‍.

Выпускники из Ирпеня исполнили вальс под аккомпанемент известной испанской скрипачки: видео

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