Это будет отдельное здание. Его построят под футбольным полем.
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В Кривом Роге построят подземную школу
Помещение площадью 900 квадратных метров должно вместить 300 участников образовательного процесса.
В укрытии обустроят медпункт, санузлы, буфет и места для обучения школьников. И.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в регионе впоследствии реализуют еще два таких проекта.
Мы их назвали "Подземная школа на триста учеников". Запланировали там и медицинские услуги, и буфеты, и комнаты гигиены – и для дошкольников, и школьников, и старших классов. Все сделано для того, чтобы могли безопасно учиться наши дети,
– заявил мэр Кривого Рога.
Проект этой школы также предусматривает доступность для маломобильных лиц.
Работы стартовали 1 мая и продлятся 8 месяцев.
Где в Украине построят подземные школы
- Первую подземную школу в Украине, несмотря на полномасштабную войну, построили в Харькове.
- В ней с этой недели уже будет учиться 620 учеников.
- В городе планируют воплотить в жизнь еще несколько таких проектов.
- До 1 сентября должно появиться и подземное учебное заведение в Запорожье.
- В городе также намерены построить несколько таких школ.
- Еще одно подземное учебное заведение планируют построить на Сумщине, в Шостке.