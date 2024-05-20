Это будет отдельное здание. Его построят под футбольным полем.

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В Кривом Роге построят подземную школу

Помещение площадью 900 квадратных метров должно вместить 300 участников образовательного процесса.

В укрытии обустроят медпункт, санузлы, буфет и места для обучения школьников. И.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в регионе впоследствии реализуют еще два таких проекта.

Мы их назвали "Подземная школа на триста учеников". Запланировали там и медицинские услуги, и буфеты, и комнаты гигиены – и для дошкольников, и школьников, и старших классов. Все сделано для того, чтобы могли безопасно учиться наши дети,

– заявил мэр Кривого Рога.

Проект этой школы также предусматривает доступность для маломобильных лиц.

Работы стартовали 1 мая и продлятся 8 месяцев.