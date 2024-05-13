В то же время продолжается набор школьников в учебное заведение на новый учебный год. Желающих достаточно.

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В Харькове стартует обучение в подземной школе

Глава города Игорь Терехов говорит, что количество желающих учиться очно уже значительно превышает количество имеющихся мест в одной такой безопасной школе.

Очень рассчитываем успеть построить как минимум еще три в других районах города,

– рассказал мэр Харькова.

И добавил: пока не получат современные системы противовоздушной обороны, "живые" уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны в городе только под землей.



Ученики в подземной школе Харькова / фото Игоря Терехова

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Что известно о строительстве подземной школы в Харькове