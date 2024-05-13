Водночас триває набір школярів до закладу освіти на новий навчальний рік. Охочих достатньо.
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У Харкові стартує навчання у підземній школі
Очільник міста Ігор Терехов каже, що кількість охочих вчитися очно вже значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі.
Дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста,
– розповів мер Харкова.
І додав: поки не отримають найсучасніші системи протиповітряної оборони, "живі" уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі у місті лише під землею.
Учні у підземній школі Харкова / фото Ігоря Терехова
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Що відомо про будівництво підземної школи у Харкові
- У підземній школі у Харкові зможуть навчатися майже 900 дітей.
- Це перша школа, побудована під землею.
- Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про потужності закладу освіти детальніше.
- Школу спорудили за пів року.
- Вартість будівництва становить 58,8 мільйона гривень.
- У закладі освіти є 20 сучасних кабінетів – світлих та затишних.
- До вересня у місті планують збудувати ще 3 – 4 такі школи в інших районах Харкова.