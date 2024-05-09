Це перша школа, яка була побудована під землею, а не відкрита на майданчиках, що вже існували в метрополітені, повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Будівництво її було доволі важке, адже потребувало отримання багатьох дозвільних документів.

До теми Вартістю майже 60 мільйонів: у Харкові хочуть збудувати ще три підземні школи

Потрібна ППО, щоб не будувати такі школи

Школа була побудована впродовж пів року. Вартість об'єкта становить 58,8 мільйона гривень.

У новому навчальному закладі є 20 сучасних кабінетів, у яких навчатимуться діти. Кімнати настільки світлі та затишні, що немає відчуття, що вони розташовані під землею.

Новий навчальний заклад відвідав Харківський міський голова Ігор Терехов, який наголосив, що в ньому натепер уже немає жодного вільного місця. На наступний навчальний рік у підземній школі також усі місця зайняті.

"Тому нам потрібно будувати такі школи. Також нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. Дуже важливо, щоб наші діти мали можливість навчатися в нормальних, справжніх школах, і ми не були змушені будувати підземні", – зазначив мер міста.

Харків має право на безпеку

Також навчальний заклад відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він наголосив, що Харків перебуває під постійними обстрілами російської армії, яка знищує, руйнує цивільну інфраструктуру, приватні будинки.

Росія тероризує сім'ї та дітей. Я думаю, її намір зрозумілий: Росія хоче перетворити Харків на місто-привид. Вона боїться Харкова, бо насправді місто є для Росії символом української незалежності та свободи. Саме тому Харків має для Німеччини особливе значення, і тому ми будемо дбати також про нього. Хоробрість цього міста вражає нас усіх,

– наголосив посол.

Він додав, що харків'яни мають право жити в мирі, діти Харкова – безперешкодно ходити до школи, а місто Харків має право на безпеку і нормальність.

Також Німеччина активно долучається до відбудови Харкова та області, допомагає у відновленні об'єктів інфраструктури, надає ресурси для підсилення протиповітряної оборони всієї України.

Росіяни вважають "командним пунктом"

Водночас на відкриття підземної школи в Харкові відреагували російські пропагандисти. У пабліках вони цинічно пишуть, що це буде нібито "заглиблений командний пункт для радників НАТО" та ледь не закликають обстрілювати школу.

Проте міська влада Харкова не збирається зупинятися. Уже до вересня планується зведення ще 3 – 4 підземних шкіл в інших районах Харкова.

"Насправді поки місто живе в умовах постійних обстрілів, кожний район Харкова потребує таких шкіл", – зазначає Анна Черненко.

Росіяни продовжують обстрілювати Харків