Про те, як функціонуватиме школа 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що школа у підвалі не відрізняється від інших шкіл. Також вона додала, що це не остання школа такого типу в місті й навіть в Харківській області.

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Інші підземні школи

Вартість підземної школи, яка може запрацювати вже цього місяця – 58,8 мільйона гривень. Об’єкт звели доволі швидко, всього за пів року. Щодо безпекових норм – школа побудована за всіма будівельними стандартами, які ввели після початку повномасштабного вторгнення.

За цим проєктом в Харкові хочуть збудувати ще мінімум 3 підземні школи до 1 вересня в інших районах.

Дуже чекає таку школу Салтівка, але поки не було повідомлення, що саме в цьому районі буде будівництво,

– додала кореспондентка з Харкова.

Також, крім міста, обласна державна адміністрація вже веде будівництво таких шкіл за межами Харкова у двох населених пунктах. За їх кошт також буде ще одна школа і в самому місті.

Зараз у Харківських школах навчання відбувається дистанційно. Підземні школи дають надію на покращення якості освіти.

"Дуже хочеться подивитись, як малеча вже сяде за парти, тому що вчителі дуже сумували за дітьми", – зауважила Черненко.

Як працюватиме школа

Школа розрахована на 900 учнів, працюватиме у дві зміни (по 450 школярів). Вона працюватиме за принципом метрошколи – це не означатиме, що кожна дитина буде ходити до школи з понеділка по п’ятницю. Навчання відбуватиметься змінами – молодші класи в першу зміну, потім старші класи.

Школа яскрава та світла, немає відчуття, що ти перебуваєш під землею, хоча через глибину жодних вікон немає,

– зазначає Черненко.

Школа забезпечена вентеляцією, є три джерела електроенергії та радіаційний захист.

"Це підвал, але ми живемо в нормальній атмосфері. Зібралась в класі достатня кількість учнів, але задухи немає", – прокоментував Олександр Харченко, директор фірми-забудовника.

Цікаво! Як виглядає перша підземна школа – дивіться за посиланням.

В школі також є кабінет інформатики для учнів усіх класів.

"У нас інформатика викладається з 2 класу. Тому в цьому кабінеті можуть бути учні молодшої, середньої та старшої школи. Через те, що в нас зараз багато і кібератак, і ІПСО, діти зможуть навчатись, як з цим боротись", – розповіла Вікторія Горова, директор школи 121.

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