О том, как будет функционировать школа 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что школа в подвале не отличается от других школ. Также она добавила, что это не последняя школа такого типа в городе и даже в Харьковской области.

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Другие подземные школы

Стоимость подземной школы, которая может заработать уже в этом месяце – 58,8 миллиона гривен. Объект возвели довольно быстро, всего за полгода. Относительно норм безопасности – школа построена по всем строительным стандартам, которые ввели после начала полномасштабного вторжения.

По этому проекту в Харькове хотят построить еще минимум 3 подземные школы до 1 сентября в других районах.

Очень ждет такую школу Салтовка, но пока не было сообщения, что именно в этом районе будет строительство,

– добавила корреспондентка из Харькова.

Также, кроме города, областная государственная администрация уже ведет строительство таких школ за пределами Харькова в двух населенных пунктах. За их счет также будет еще одна школа и в самом городе.

Сейчас в Харьковских школах обучение происходит дистанционно. Подземные школы дают надежду на улучшение качества образования.

"Очень хочется посмотреть, как дети уже сядут за парты, потому что учителя очень скучали по детям", – отметила Черненко.

Как будет работать школа

Школа рассчитана на 900 учеников, будет работать в две смены (по 450 школьников). Она будет работать по принципу метрошколы – это не означает, что каждый ребенок будет ходить в школу с понедельника по пятницу. Обучение будет происходить сменами – младшие классы в первую смену, потом старшие классы.

Школа яркая и светлая, нет ощущения, что ты находишься под землей, хотя из-за глубины никаких окон нет,

– отмечает Черненко.

Школа обеспечена вентиляцией, есть три источника электроэнергии и радиационная защита.

"Это подвал, но мы живем в нормальной атмосфере. Собралась в классе достаточное количество учеников, но удушья нет", – прокомментировал Александр Харченко, директор фирмы-застройщика.

Интересно! Как выглядит первая подземная школа – смотрите по ссылке.

В школе также есть кабинет информатики для учащихся всех классов.

"У нас информатика преподается со 2 класса. Поэтому в этом кабинете могут быть ученики младшей, средней и старшей школы. Из-за того, что у нас сейчас много и кибератак, и ИПСО, дети смогут учиться, как с этим бороться", – рассказала Виктория Горовая, директор школы 121.

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