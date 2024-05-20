Це буде окрема будівля. Її спорудять під футбольним полем.
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У Кривому Розі збудують підземну школу
Приміщення площею 900 метрів квадратних має вмістити на 300 учасників освітнього процесу.
В укритті облаштують медпункт, санвузли, буфет та місця для навчання школярів. В.о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що у регіоні згодом реалізують ще два такі проєкти.
Ми їх назвали "Підземна школа на триста учнів". Запланували там і медичні послуги, і буфети, і кімнати гігієни – і для дошкільнят, і школярів, і старших класів. Все зроблено для того, щоб могли безпечно навчатися наші діти,
– заявив мер Кривого Рогу.
Проєкт цієї школи також передбачає доступність для маломобільних осіб.
Роботи стартували 1 травня та триватимуть 8 місяців.
Де в Україні збудують підземні школи
- Першу підземну школу в Україні, зважаючи на повномасштабну війну, збудували у Харкові.
- У ній з цього тижня вже навчатиметься 620 учнів.
- У місті планують втілити у життя ще кілька таких проєктів.
- До 1 вересня має з'явитися і підемний заклад освіти у Запоріжжі.
- У місті також мають намір спорудити кілька таких шкіл.
- Ще один підземний заклад освіти планують збудувати на Сумщині, у Шостці.