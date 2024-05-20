Це буде окрема будівля. Її спорудять під футбольним полем.

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У Кривому Розі збудують підземну школу

Приміщення площею 900 метрів квадратних має вмістити на 300 учасників освітнього процесу.

В укритті облаштують медпункт, санвузли, буфет та місця для навчання школярів. В.о. мера Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що у регіоні згодом реалізують ще два такі проєкти.

Ми їх назвали "Підземна школа на триста учнів". Запланували там і медичні послуги, і буфети, і кімнати гігієни – і для дошкільнят, і школярів, і старших класів. Все зроблено для того, щоб могли безпечно навчатися наші діти,

– заявив мер Кривого Рогу.

Проєкт цієї школи також передбачає доступність для маломобільних осіб.

Роботи стартували 1 травня та триватимуть 8 місяців.