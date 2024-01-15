Як українською правильно назвати лихорадку
Українці часто можуть вживати суржикові слова. Зокрема, якщо не знають, як сказати правильно українською.
При цьому слова можуть стосуватися різних тем і предметів. Натомість Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати мовне сміття з вашої мови та навпаки не боятися вживати окремі слова.
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Як українською правильно назвати лихорадку
Власне, часто навпаки – деякі слова здаються українцям суржиковими, але такими не є. Тому краяни їх оминають у своєму мовленні.
При цьому важливо, не вживати суржик та не забувати власне українські слова.
Одним із таких цікавих слів є "лихорадка". Якщо ви вважаєте це слово суржиковим, не варто. Це слово фіксують наші словники.
Також хворобу, що супроводжується високою температурою тіла, ви ще можете назвати так:
- пропасниця;
- гарячка;
- лихоманка (розм.).
Щодо слова "лихоманка", воно вживається у розмовному мовленні.
Раніше ми також розповідали, як правильно українською назвати простуду. Про це ви можете прочитати за посиланням.