Що означають загадкові слова "лимар" і "римар"

В українській мові є чимало красивих та давніх слів. Значення усіх ми можемо й не знати.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що означає слово "лИмар". А також те, який красивий синонім воно має.

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Хто такий "лимар" і "римар"

Учитель зазначив: ми знаємо такі прізвища як Лимар, Лимаренко, Лимарук або Римарук. Але не всі можуть знати, що означає загальна назва, від якої походять ці прізвища.

Так, Авраменко акцентував: лимар – давня професія.

Це майстер, який виготовляє ремінну збрую, тобто предмети для запрягання або сідлання коней та інших тварин,

– розповів він.

При цьому додав: римар – те ж саме, що і лимар.

То ж далекі предки і Лимаренків, і Римаренків виготовляли предмети для запрягання та сідлання коней,

– уточнив мовознавець.



Що означають слова "лимар" і "римар" / скриншот відео

Також Авраменко наголосив: вивчаймо мову, яку передали нам наші предки.