"Нації вмирають не від інфаркту": цитати Ліни Костенко, які має знати кожен українець
- 19 березня одна з найвідоміших українських письменниць сучасності – Ліна Костенко – святкує 95-річчя.
- 24 Канал пропонує запам'ятати найкращі цитати з її творів, що стали крилатими, – про Україну, свободу та людські цінності.
19 березня святкує день народження Ліна Костенко – поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка, лауреатка Шевченківської премії. Їй виповнилося 95 років.
З цієї нагоди 24 Канал пропонує ознайомитись та запам'ятати найкращі цитати з творів однієї з найвідоміших українських письменниць сучасності.
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Найкращі цитати Ліни Костенко
Ліна Костенко – взірець романтики, ніжності, сарказму та духовності. А окремі цитати з її творів про Україну, свободу, мову та війну стали крилатими.
- Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм віднімає мову.
- Страшні слова, коли вони мовчать...
Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.
- Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.
І все на світі треба пережити,
І кожен фініш — це по суті старт.
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт…
- А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.
- Не час минає, а минаєм ми.
Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
- Нерівня душ — це гірше, ніж майна.
Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.
- У кожного своя пустеля і свої міражі.
Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.
- Я не люблю нещасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені.
І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!