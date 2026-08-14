Не "листвениця": як правильно назвати дерево українською

Українці іноді можуть вживати суржикові слова на позначення різних предметів, явищ тощо. Зокрема й назв дерев.

Одним із таких невластивих нашій мові слів є "листвениця". 24 Канал розповідає, як правильно назвати це дерево українською мовою.

Як назвати "лиственицу" українською мовою

Рослину родини соснових з м'якою хвоєю, що на зиму опадає, правильно рідною мовою називати модриною, зазначає Словник української мови.

Ці дерева зазвичай досягають висоти 15 – 45 метрів, мають відкриту крону та тонке гілля. Молоде голчасте листя навесні яскраво-зелене, згодом блідніє, а восени набуває яскраво-жовтогарячого кольору, після чого опадає. Модрини поширені в Європі, Азії та північних регіонах Північної Америки, пише Вікіпедія.

Серед діалектизмів можна ще знайти так назви як модра, модря (бойківський діалект) тощо.

Цікаво 24 Канал розповідав, як правильно назвати "рябіну" українською мовою.

Що відомо про модрину

Це дерево називають екзотом серед хвойних. Маючи всі ознаки голчастих, дерево на зиму скидає хвою, а навесні вкривається молодою зеленню. Ботаніки називають її Larix. Одні вважають, що це галльська назва смоли, інші – що походить від кельтського Lar (рясний, дуже смолистий), зазначають у КПІ імені Ігоря Сікорського.

Модрина належить до хвойних порід/ Дерева можуть сягати 50 метрів у висоту і віку 300 – 400 років. Вважають, що модрини витримують температури до -65°C. Але при цьому дерево любить тепло, світло і багатий ґрунт. Модрина має глибоку розгалужену кореневу систему, витримує загазованість повітря, є цінною ґрунтополіпшувальною породою. Крона ажурна і затримує дуже мало сонячних променів.

Деревина модрини має надзвичайну міцність і довговічність.

Своїми лікувальними властивостями в усі часи славилася модринова водорозчинна смола – живиця або камедь, яка виступає з тріщин дерева. Живиця є сировиною для виробництва скипидару і каніфолі. З неї отримують ефірну олію (до 16%).