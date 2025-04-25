Коли школярі у Хмельницькому підуть на літні канікули

У Хмельницькому навчальний процес традиційно триватиме до кінця травня. Потім діти підуть на літні канікули.

Про це розповів сайту "Є" заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак, передає 24 Канал.

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Скільки триватимуть літні канікули у Хмельницькому

Чиновник пояснив, що уряд встановлює граничний термін для закінчення навчального року по кінець червня для того, щоб ті громади, які не могли вчасно завершити освітній процес через бойові дії чи через якісь певні обмеження, могли його завершити.

Натомість у нас все відбудеться традиційно. Ми завершуємо наприкінці травня. Канікули триватимуть не два, а три місяці. Тобто все буде як і в попередні роки,

– розповів Кривак.

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Коли будуть літні канікули 2025