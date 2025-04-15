Коли розпочнуться літні канікули у школах України у 2025 році

Цей навчальний рік у школах України розпочався 2 вересня 2024 року. Офіційно він має завершитися 30 червня 2025 року.

Такі дати визначили в уряді нашої держави. Доки вчитимуться учні та коли учні підуть на літні канікули, розповість 24 Канал.

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Чи скоротять тривалість літніх канікул у 2025 році

Батьків та учнів стривожила інформація, яку поширили у мережі та в окремих медіа, про те, що цьогоріч літні канікули у школах України триватимуть лише два місяці, а вчитися учням доведеться аж до 30 червня. Однак у Центрі протидії дезінформації назвали таке повідомлення неправдивим.

У Центрі пояснили, що не існує законодавчого акту, який обмежує тривалість канікул. Адже Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року каже, що кожна школа самостійно визначає тривалість канікул. Однак вони не мають тривати менше ніж 30 календарних днів.

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Коли завершиться цей навчальний рік

Відповідно до постанови уряду "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", ухваленої торік у липні, чинний навчальний рік триватиме офіційно до 30 червня 2025 року. Однак, як зазначає Міністерство освіти і науки України, кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.



️Тобто окремі заклади освіти можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати, пов'язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року. У МОН при цьому наголошували: це не означає, що всі у всіх школах учні навчатимуться до 30 червня. Заклади освіти мають право у червні продовжувати навчальний рік у разі потреби.

Тож школа може закінчити навчальний рік не обов'язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо учні виконали навчальну програму. Опісля вже розпочинати канікули.

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Коли розпочнуться літні канікули у школах України

У певних регіонах та містах нашої держави вже починають визначати дати завершення цього навчального року та проведення останнього дзвоника у школах.

До прикладу, у Рівному цей навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року. У цей день у гімназіях та ліцеях має пролунати останній дзвоник.

На Одещині навчання у школах планують завершити також 30 травня. І це єдина дата для шкіл всієї області. Як і торік.

У Запоріжжі станом на 30 травня у школах необхідні 175 навчальних днів вже відпрацюють, тож опісля можуть планувати канікули. А у червні організовувати навчальні консультації, методичну роботу тощо.

В Івано-Франківську у більшості ліцеїв та гімназій навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року. Літні канікули розпочнуться у червні, повідомила Суспільному директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

Зазвичай учні в Україні повертаються на навчання у межах нового навчального року на початку вересня.