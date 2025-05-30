У школах України стартують літні канікули

Цей навчальний рік у школах України потрохи завершується. Більшість учнів у нашій державі у червні вже відпочиватиме від навчання.

Дати старту літніх канікул при цьому відрізняються по регіонах і навіть можуть бути різними у межах одного міста. Коли розпочинаються літні канікули у школах України, розповідає 24 Канал.

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Коли завершиться цей навчальний рік

Цей навчальний рік у школах України розпочався 2 вересня 2024 року і офіційно завершиться 30 червня 2025 року. Такі дати визначив уряд. Однак це не означає, що учні вчитимуться аж до липня.

Відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року, кожна школа самостійно визначає тривалість канікул. Однак вони не мають тривати менше ніж 30 календарних днів.

Тож, як зазначали у МОН, якщо школа виконає навчальну програму, може відпускати учнів на літні канікули вже після 30 травня.

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Коли літні канікули у школах у 2025 році

У більшості шкіл України останні дзвоники лунають 30 – 31 травня. Частина учнів їх почує у червні.

Тож літні канікули у школах України цьогоріч розпочинаються 31 травня або вже у червні.

Учні у червні вже відпочиватимуть у Києві, Черкасах, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Харкові, Івано-Франківську, Тернополі та на Одещині. Там останній дзвоник звучить 30 травня.

Окремі заклади освіти можуть продовжити повноцінне навчання у червні у разі потреби: зважаючи на інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати тощо.

Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах України пролунає останній дзвоник у школах.