На це повинні зважати усі заклади освіти. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів журналістам у межах конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал.

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Як відбуватиметься свято останнього дзвоника у 2025 році

Посадовець зазначив: якщо безпекова ситуація у регіоні дозволяє, то свято останнього дзвоника, зокрема лінійки, можна проводити традиційно на відкритих площах.

Рекомендації стосуються всіх щодо проведення масових заходів – безпека є пріоритетом. Заклади освіти ухвалюють самостійне рішення. Іноді – централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону. Але безпека дітей понад усе,

– наголосив міністр.

І додав: якщо школа має укриття, і там є можливість організувати такий захід, тоді це можна зробити.

Якщо школа розташована у регіоні, достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і від держави-терориста, і ми можемо встигнути зреагувати і спуститися в укриття у разі тривоги, тоді можемо проводити захід на відкритих площах традиційно. Так, як він проводиться завжди,

– резюмував міністр.

Раніше ми розповідали, коли у школах пролунає останній дзвоник у 2025 році.