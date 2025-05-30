Даты старта летних каникул при этом отличаются по регионам и даже могут быть разными в пределах одного города. Когда начинаются летние каникулы в школах Украины, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Глава МОН рассказал, как в этом году будет проходить праздник последнего звонка

Когда завершится этот учебный год

Этот учебный год в школах Украины начался 2 сентября 2024 года и официально завершится 30 июня 2025 года. Такие даты определило правительство. Однако это не означает, что ученики будут учиться вплоть до июля.

В соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года, каждая школа самостоятельно определяет продолжительность каникул. Однако они не должны длиться менее 30 календарных дней.

Поэтому, как отмечали в МОН, если школа выполнит учебную программу, может отпускать учеников на летние каникулы уже после 30 мая.

Смотрите также В каких городах Украины последний звонок в школах будет звучать 31 мая

Когда летние каникулы в школах в 2025 году

В большинстве школ Украины последние звонки звучат 30 – 31 мая. Часть учеников их услышит в июне.

Поэтому летние каникулы в школах Украины в этом году начинаются 31 мая или уже в июне.

Ученики в июне уже будут отдыхать в Киеве, Черкассах, Луцке, Ровно, Черновцах, Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе и в Одесской области. Там последний звонок звучит 30 мая.

Отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне в случае необходимости: учитывая интеллектуальное развитие учащихся, а также на образовательные потери и тому подобное.

Ранее мы подробно рассказывали, когда в регионах Украины прозвучит последний звонок в школах.