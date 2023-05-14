Коли літні канікули у школах Чехії, Великої Британії і Франції та скільки відпочиватимуть учні
Чимало українських дітей з батьками через повномасштабну війну виїхало до Великої Британії, Чехії та Франції. Там більшість з них пішла у місцеві школи.
Однак система освіти, як і дати та тривалість відпочинку від навчання, у цих країнах різняться – зокрема, з Україною. Коли літні канікули у школах Великої Британії, Франції та Чехії, розповідає 24 Канал.
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Коли літні канікули у школах Великої Британії
В Англії літні канікули у 2023 році стартували досить рано. Учні пішли на відпочинок від навчання 17 квітня. Однак відпочиватимуть не все літо, а лише до 21 липня. Все ж графіки літніх канікул у школах Англії можуть різнитися – залежно від міста.
В Уельсі літній відпочинок учнів стартує аж 24 липня. Діти відпочиватимуть до початку осені.
У Шотландії літні канікули у школах стартують 23 червня і триватимуть до 16 серпня.
У Північній Ірландії літній відпочинок школярів стартує 1 липня.
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Коли підуть на літні канікули учні у Чехії та Франції
У Чехії навчальний рік у школах триватиме до 30 червня. Літні канікули натомість стартують 1 липня. Відпочиватимуть від навчання учні до 3 вересня.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
У Франції літні канікули у школах розпочнуться 9 липня. Учні відпочиватимуть до 3 вересня.