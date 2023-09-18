Канікули у школах та святкові дні: коли відпочиватимуть учні у Польщі

Цьогоріч навчання у школах країни-сусідки стартувало пізніше. Коли передбачені канікули у школах Польщі, читайте у матеріалі.

Навчальний рік поділяється на два семестри:

Дати канікул у школах Польщі щороку визначає міністр народної освіти та спорту. При цьому дати у воєводствах можуть не збігатися.

перший – вересень – січень;

другий – січень – червень (для випускників середніх шкіл – до квітня).

У приватних школах може бути свій графік канікул.

2023 року свято першого дзвоника відбулося у Польщі пізніше, ніж зазвичай – 4 вересня, а не 1 вересня. Заняття у школах стартували 5 вересня.

Які канікули існують у польських школах

У школах Польщі передбачені чотири періоди канікул:

різдвяні;

зимові;

великодні;

літні.

Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно немає.

Коли відпочиватимуть учні у Польщі

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Учні у Польщі відпочивають не тільки впродовж канікул, але й у святкові дні (пов'язані зі святами).

Осінь

1 листопада 2023 року – День усіх святих;

11 листопада 2023 року – День Незалежності Польщі.

Зима

Упродовж 23 грудня 2023 року – 1 січня 2024 року тривають різдвяні та новорічні канікули.

24 грудня 2023 року – Святвечір;

25 грудня 2023 року – Різдво;

1 січня 2024 року – Новий рік;

6 січня 2024 року – Богоявлення, Водохреща.

З 15 січня до 25 лютого 2024 року передбачені зимові канікули у таких воєводствах:

з 15 січня до 28 січня – Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське;

з 22 січня до 4 лютого – Підляське, Вармінсько-Мазурське;

з 29 січня до 11 лютого – Любельське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Шльонське;

з 12 лютого до 25 лютого – Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське.

Весна

З 28 березня по 2 квітня 2024 року у Польщі відзначатимуть:

28 березня – Чистий четвер;

29 березня – Страсну п'ятницю;

30 березня – Велику суботу;

31 березня – Великдень;

1 квітня – Мокрий понеділок.

26 квітня 2024 року – закінчення навчального року для випускників.

1 – 3 травня 2024 року – травневі вихідні.

1 травня – Міжнародний день праці;

3 травня – День Конституції Польщі.

30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових.

Літо

21 червня 2024 року – закінчення навчального року.

З 22 червня по 31 серпня 2024 року учні будуть на літніх канікулах.