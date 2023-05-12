Коли стартують літні канікули і буде останній дзвоник у школах Києва

Навчання у школах Києва має тривати до 30 червня 2023 року. Таку рекомендацію надало управління освіти столиці.

Натомість останній дзвонить пролунає у навчальних закладах міста у середині червня. Коли стартують літні канікули у школах Києва у 2023 році і скільки відпочиватимуть учні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли літні канікули 2023 у школах Києва

Все ж у межах цього навчального року кожна школа має право самостійно встановлювати дати канікул та дату закінчення навчання учнів. Але при цьому зважати на безпекову ситуацію. Та зазвичай освітяни дослухаються до рекомендацій управління освіти столиці.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Так, у Київській міській раді повідомили, що День останнього дзвоника у школах відбудеться 16 червня. Документи про освіту випускники можуть забрати 21 – 23 червня.

Коли літні канікули у школах Київщини

У Київській області навчальний рік у більшості шкіл завершиться 31 травня. 1 червня у понад 350 закладах освіти розпочнуться літні канікули.

Все ж очільник Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що навчання у другому семестрі у частині шкіл області розпочалося у різні дні. Так, навчальний рік у школах Київщини закінчиться по-різному – з 26 травня до 16 червня.