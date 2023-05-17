Літні канікули у школах Луцька: коли учні підуть на відпочинок

Цей навчальний рік у школах Луцька триватиме до 1 липня 2023 року. Опісля діти підуть на літні канікули.

Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

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Коли літні канікули у школах Луцька

Останній навчальний день у школах Луцька, за словами чиновника, – 31 травня.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Основну вимогу – 175 календарних днів – маємо виконати. Можливо, хтось захоче допрацювати в форматі екскурсій, то є можливість це зробити впродовж червня,

– уточнив Бондар.

Чи буде останній дзвоник

Свідоцтва про здобуття освіти учням вручатимуть у червні. 11-класники отримають документи 20 червня, 9-класники – 15 червня.

У якому форматі цьогоріч відбудуться "останні дзвоники", ще вирішують. Наживо, за попередніми даними, вони можуть відбутися лише у тих школах, які мають укриття.

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