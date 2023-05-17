Про це розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Дивіться також Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли літні канікули у школах Луцька

Останній навчальний день у школах Луцька, за словами чиновника, – 31 травня.

Основну вимогу – 175 календарних днів – маємо виконати. Можливо, хтось захоче допрацювати в форматі екскурсій, то є можливість це зробити впродовж червня,
– уточнив Бондар.

До теми Коли відбудеться свято останнього дзвоника 2023 у школах різних міст України

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

  • Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
  • Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
  • Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.