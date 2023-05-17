Об этом рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь.

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Когда летние каникулы в школах Луцка

Последний учебный день в школах Луцка, по словам чиновника, – 31 мая.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Основное требование – 175 календарных дней – должны выполнить. Возможно, кто-то захочет доработать в формате экскурсий, то есть возможность это сделать в течение июня,

– уточнил Бондарь.

Будет ли последний звонок

Свидетельства о получении образования ученикам будут вручать в июне. 11-классники получат документы 20 июня, 9-классники – 15 июня.

В каком формате состоятся "последние звонки", еще решают. Вживую, по предварительным данным, они могут состояться только в тех школах, у которых есть укрытия.

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