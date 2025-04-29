ЛНУ імені Івана Франка отримав нового ректора

Львівський національний університет імені Івана Франка отримав нового ректора. Ним став доктор хімічних наук, академік НАН України Роман Гладишевський.

Він здобув перемогу у другому турі ректорських перегонів, який відбувся 29 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Профком студентів ЛНУ.

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Роман Гладишевський – новий ректор ЛНУ

Перший тур виборів ректора Львівського університету відбувся 22 квітня. За перемогу змагалися дев'ять кандидатів.

У другий тур тоді вийшли Роман Гладишевський з результатом 26,8% голосів та Віталій Кухарський, який отримав 12,46% голосів.

66-річний Роман Гладишевський до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи. Професор виконує обов'язки завідувача кафедри неорганічної хімії.

З 2021 року – академік Національної академії наук України. Досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання "Шляхетної львівської родини".

Зазначимо, що з 2014 року очолював університет Володимир Мельник. Його переобирали на виборах 2019 року. Однак, згідно з чинним законодавством, він більше не може очолювати виш (одна й та сама людина не може обіймати посаду ректора більше ніж два терміни по п'ять років).