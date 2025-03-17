Не Льоша чи Льоха: як правильно сказати це ім'я українською

Виявляється, для тих хто переходить на українську мову найважче відмовитися від російської форми імені. А дарма – українські варіанти звучать мужніше.

Тому не варто спотворювати ім'я Олексій по типу Льоха, адже українською це ім'я має благородніше звучання, розповідає 24 Канал.

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Як гарно звертатися до Олексія

Ім'я Льоша чи Льоха – коротка версія від імені Олексій. Це давньогрецьке ім'я, є одним із найдавніших письмово засвідчених грецьких імен і перекладається як "захисник".

На значній частині території України можемо чути скорочену версію імені Альоша і Льоша, бо російською воно звучить "Алєксєй". А ще від цього варіанту з'явилось і самостійне ім'я – Алік.

Оскільки українською воно звучить через "о", тому й короткі варіанти імені звучать по-іншому, а деякі набули самостійних варіантів згодом – Олесь, Олесик, Лесь, Лесик, Олелько, Олешко. Але найпоширенішою формою було – Олекса. А по батькові звучить – Олексійович, Олексіївна.

Що ж, ви могли чути і ще один варіант – Алекс, але таке скорочення використовують і до Олексія, і до Олександра. І воно характерне більше для Західної Європи, як і варіанти імені – Алеш, Алексіс, Алейжу, Алессіо, Елек.

У Олексія чимало іменин протягом року і найближче 17 березня.

Олексій – то захисник / Freepik

Серед видатних українських діячів, які мають ім'я Олексій є:

Олекса Довбуш (1700 – 1745) – український опришок, найвідоміший опришківський ватажок у Карпатах.

Олекса Петрович Стороженко (1806 – 1874) – український письменник, етнограф та драматург.

Олекса Харлампійович Новаківський (1872 – 1935) — український художник та педагог.

Олекса Іванович Тихий (1927 – 1984) – український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи. Виступав на захист української мови.

Олексій Євгенович Новіков – український спортсмен та силач. Найсильніша людина світу 2020 та найсильніша людина Європи 2021.

Олексій Петрович Толочко (народився 1963) – український історик-медієвіст, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України.

Олексій Олександрович Вірченко (народився 2001) – український плавець.

Ще чимало чоловічих імен звучать на російський штиб, але не варто, бо українською вони звучать мужніше. Йдеться про такі, як Владік, Славік чи Марік.