УКР РУС
26 січня 2025, 17:40
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Гальба ляґера і келішок наливки: що найчастіше замовляють у львівських кнайпах

Марія Волошин
Основні тези
  • Львівські кнайпи пропонують колоритні галицькі страви та напої, зокрема, наливки з келішків та ляґер з гальби.
  • Про місцевий гастрономічний колорит розповідаємо у цій добірці. 

Якщо ви хоч раз бували у Львові, то знаєте, що центр міста "рясніє" цікавими рестораціями. А поміж них "ховаються" й доволі колоритні кнайпи.

Попри складні часи, життя тут вирує. Тож про гастрономічний місцевий колорит у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже 24 Канал.

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Які цікаві напої є у місцевих кнайпах

У шістнадцятій добірці підкажемо, яка атмосфера панує у місцевих кнайпах та чим там можна почастуватися.

Комерсів таких, як раніше, у кнайпах зараз нема, але у кожній вам запропонують якісь цікаві галицькі потрави. І навіть запросять на келішок моцної наливки.

  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • моцний – міцний;
  • комерс – забава;
  • потрава – страва;
  • келішок – чарка;

Якщо надумаєте продегустувати якісь смачні напої, то пам'ятайте: наливки тут п'ють з келішків, а пиво – з гальби. Тільки не переплутайте, бо недаремно в місцевих кнайпах смородинівку називають "Голова з пліч". Потім можна звідти і не вийти.

  • га́льба – кухоль;

А якщо цілеспрямовано прийшли з кумпелями на яке пиво, то замовляйте ляґер. Тільки не жльопайте його відразу, а просіть закуску. Бо тут хіруси не ходять і не хірять. Тільки дегустують.


Напої в львівських кнайпах / "Гасова лямпа"

  • жльо́пати – пити великими ковтками;
  • ку́мпель – приятель;
  • ля́ґер – вистояне пиво;
  • хірити – пити горілку;
  • хірус – пияк;

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До того всього просіть відразу приліпку з тримбулькою і запашну вендлину. Ну або хоч цитрин з цукром. Бо дегустувати треба і їджинє – не тільки наливки.

  • приліпка – окраєць хліба;
  • тримбу́лька – маленька зелена цибуля;
  • вендли́ни – вудженина;
  • цитрин – лимон;

А якщо ви думаєте, які то ще файні страви можна тут продегустувати разом з наливками, то ми вам у цьому поможемо. У наступній добірці. Бо місцеві кнайпи вміють дивувати: не тільки смаком, й колоритними назвами. І такі є тілько ві Львові.