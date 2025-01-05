Струцлі, карманадлі, шницлі: якими стравами дивують галицькі господині на Щедрий вечір
6 січня до українців прийде третій празник – Святе Водохреще. А день напередодні кожна господиня, особливо на Галичині, готує, як і на Різдво, святу вечерю.
І якими тільки стравами не красується стіл у цей вечір, який називають Щедрим. А які колоритні назви мають ці страви – то й поготів. Тому 24 Канал у межах рубрики "Скажи мені по-галицьки" вам про них розкаже.
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Якими стравами дивують галицькі господині на свята
Так як від потрав і мециїв в галицьких домівках аж столи гнуться, то ми у тринадцятій добірці трохи вам розкажемо про стравоспис господинь на празники. Тому з нас – цікаві та колоритні назви галицьких страв, з вас – штімунг на свята.
- мециї – делікатеси;
- потрава – страва;
- штімунг – добрий настрій;
- стравоспи́с – стравопис, меню;
Бо кухня для галичан завжди була дуже важливою. Так кожна газдиня могла похвалитися своїми кулінарними талантами. У цій традиційній кухні, як і в гварі, переплелися нитки та смаки різних культур.
Господині перед святами / The Ukrainer
Тут і кутя, і борщ з вушками, і цвібак, і струцлі, і узвар, і прецлі, і пляцки обов’язково.
- струцлі – ритуальний хліб, який печуть на Різдво чи Водохреща;
- узвар – традиційний різдвяний компот із сухофруктів.
- вушка – вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою.
- прецлі – плетені булочки;
- пляцки – кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Пляцки схожі на торти, але простіші у виконанні.
І це далеко не все, бо столи з їджинєм в хатах галицьких господинь ні чим не гірші за потрави в рестораціях. Тому приготуйтеся дегустувати ще:
- сос – соус.
- конфітур (з наголосом на літеру "і") – варення, будь-яка мармуляда.
- шницлі – котлети;
- карманадлі – котлети;
- андрути – перемащені вафлі;
- студенину – холодець.
Але, попри ту всю трапезу, не забудьте защедрувати. Христос ся хрещає! В ріці Йордані!