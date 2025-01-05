И какими только блюдами не красуется стол в этот вечер, который называют Щедрым. А какие колоритные названия имеют эти блюда – то и подавно. Поэтому 24 Канал в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" вам о них расскажет.

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Какими блюдами удивляют галицкие хозяйки на праздники

Так как от потрав и мециев в галицких домах аж столы гнутся, то мы в тринадцатой подборке немного вам расскажем о стравописи хозяек на праздники. Поэтому с нас – интересные и колоритные названия галицких блюд, с вас – штимунг на праздники.

мециї – делікатеси;

потрава – страва;

штімунг – добрий настрій;

стравоспи́с – стравопис, меню;

Потому что кухня для галичан всегда была очень важной. Так каждая хозяйка могла похвастаться своими кулинарными талантами. В этой традиционной кухне, как и в гваре, переплелись нити и вкусы разных культур.



Хозяйки перед праздниками / The Ukrainer

Здесь и кутья, и борщ с ушками, и цвибак, и струцли, и узвар, и прецли, и пляцки обязательно.

струцлі – ритуальный хлеб, который пекут на Рождество или Крещение;

– ритуальный хлеб, который пекут на Рождество или Крещение; узвар – традиционный рождественский компот из сухофруктов.

– традиционный рождественский компот из сухофруктов. вушка – изделия из теста, как равиоли или пельмени, но с постной грибной начинкой.

– изделия из теста, как равиоли или пельмени, но с постной грибной начинкой. прецлі – плетеные булочки;

– плетеные булочки; пляцки – кондитерское изделие, сочетающее в себе коржи, кремы и начинки. Пляцки похожи на торты, но проще в исполнении.

И это далеко не все, потому что столы с едой в домах галицких хозяек ни чем не хуже потравы в ресторанах. Поэтому приготовьтесь дегустировать еще:

сос – соус.

конфітур (з наголосом на літеру "і") – варення, будь-яка мармуляда.

(з наголосом на літеру "і") – шницлі – котлети;

карманадлі – котлети;

андрути – перемащені вафлі;

студенину – холодець.

Но, несмотря на всю эту трапезу, не забудьте защедровать.Христос ся хрещає! В ріці Йордані!